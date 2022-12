Tankstellenmitarbeiter bedroht und ausgeraubt

In Bad Buchau hat am Sonntagabend ein maskierter Mann eine Tankstelle überfallen. Mit einem Revolver bedrohte er einen Angestellten und flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Bargeld. Die Polizei fahndete ohne Erfolg nach dem Flüchtenden und sucht nun nach Zeugen.

Kurz vor 19.30 Uhr hat ein Mann die Tankstelle in der Schussenrieder Straße betreten. Im Verkaufsraum befand sich lediglich ein Angestellter. Zunächst wartete der Täter wohl, bis ein Kunde das Areal mit seinem Auto verlassen hatte, nimmt die Polizei an. Dann zog er einen schwarzen Revolver und bedrohte damit den Angestellten. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter öffnete die Kasse und übergab dem Unbekannten das Geld. Damit flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Mann.

Der blieb unentdeckt. Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter soll etwa 45 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte eine schlanke Statur, braune Augen und einen Drei-Tage-Bart. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke, blauen Jeans, schwarzen Schuhen und schwarzen Stoffhandschuhen. Bei der Tatausführung trug er eine schwarze Sturmhaube mit zwei Sehschlitzen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07371/9380 zu melden.