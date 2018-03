Tanja Bloching wird neue Hauptamtsleiterin

Die Stelle des Hauptamtsleiters in Bad Buchau ist besetzt: Die 33-jährige Diplom-Verwaltungswirtin Tanja Bloching, die derzeit das Riedlinger Ordnungsamt leitet, wird die Nachfolge von Helmut Müller antreten. Müller, zugleich ehrenamtlicher Bürgermeister in Tiefenbach, wird Hauptamtsleiter in Attenweiler (SZ berichtete).

Der Bad Buchauer Gemeinderat hat die Stellenvergabe in seiner nicht-öffentlicher Sitzung genehmigt, teilte Bürgermeister Peter Diesch gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Tanja Bloching habe sich gegen acht weitere Bewerber durchgesetzt, alle „fachlich sehr gut ausgebildet“ und aus der Umgebung, so Diesch. „Ich glaube, dass wir mit Tanja Bloching eine gute Nachfolge gefunden haben“, zeigt sich der Bürgermeister zufrieden. „Mich hat’s extrem gefreut, als sie sich bei uns beworben hat.“ Die Diplom-Verwaltungswirtin könne „eine tolle Ausbildung“ vorweisen und in ihrer Zusatzqualifikation als Vollstandesbeamtin „deckt sie mehr als das Anforderungsprofil ab“.

Bloching stammt aus Munderkingen und lebt mittlerweile in Offingen. Nach ihrem Abitur an der Mattias-Erzberger-Schule in Biberach studierte sie an der Verwaltungsfachhochschule Kehl und schloss 2008 als Diplom-Verwaltungswirtin ab.

Ihre Laufbahn führte sie gleich nach Riedlingen, wo sie zunächst die Stabsstelle innehatte und als persönliche Assistentin des damaligen Bürgermeisters Hans Petermann wichtige Weichenstellungen in der Stadt mit begleitete. Auch der Bereich Tourismus, Wirtschafts- und Vereinsförderung fiel hier in ihren Aufgabenbereich. In der Schnittstelle zwischen den verschiedenen Ämtern in der Stadtverwaltung habe sie zudem auch andere Aufgabenbereiche kennengelernt, berichtet Bloching. Danach war sie zunächst als stellvertretende Ordnungsamtsleiterin tätig, bis sie Anfang 2000 die Leitung übernahm.

Zu welchem Zeitpunkt Bloching nach Bad Buchau wechselt, ist bislang noch nicht bekannt. Derzeit befinde er sich noch im Gespräch mit seinem Riedlinger Amtskollegen Bürgermeister Marcus Schafft, so Diesch. Er gehe aber davon aus, dass das Buchauer Hauptamt spätestens zum 1. Juli unter neuer Leitung stehe.