Täter knackt Auto auf

Unbekannte haben am Dienstag ein Auto in Bad Buchau aufgebrochen. Aus dem Mazda nahmen die Einbrecher einen Lederrucksack mit Smartphone und Geldbeutel mit. Das Auto stand zwischen 11.45 und 19.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Seestraße. Die Unbekannten hatten die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und ins Innere gegriffen. Im Fußraum fanden sie ihre Beute. Ein Navigationsgerät in der Mittelkonsole ließen die Unbekannten zurück. Die Polizei überprüft nun, ob die Tat in Zusammenhang mit weiteren Autoaufbrüchen der vergangenen Tage steht. Auch in Riedlingen wurde am Dienstag ein Auto aufgebrochen. Auto-Einbrecher haben es nicht immer auf Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch sonstige zurückgelassene Sachen wie Handtaschen und deren Inhalt haben sie im Visier. Die Polizei rät deshalb, keine Wertsachen im Auto zurück zu lassen.