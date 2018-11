Symbole des Krieges sind heute Orte der Versöhnung

Mit einer Gedenkfeier in der Kappeler Peter- und Paulkirche und am Ehrenmal bei der Kirche hat Bad Buchau-Kappel an die Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus, aber auch an die vielen späteren Opfer erinnert. Am Ehrenmal der Gefallenen wurden Kränze niedergelegt.

Nach dem Sonntagsgottesdienst eröffnete eine Abordnung der Stadtkapelle mit dem Choral die Gedenkfeier zunächst in der Kirche. In seiner Ansprache ging Bürgermeister Peter Diesch auf das Ende des Ersten Weltkriegs ein. November 1918 stand für das Ende des ersten Weltkrieges, zumindest an der Westfront, denn der Konflikt setzte sich damals andernorts fort. Jetzt, ein Jahrhundert später, seien die Soldatenfriedhöfe, die sich entlang der alten Kampflinie erstrecken, erneut Gegenstand der Aufmerksamkeit: im Westen von der Nordsee bis zu Vogesen, im Osten von der Ostsee bis ans Schwarze Meer, und weit bis nach Kleinasien und Afrika und darüber hinaus. In der Heimat und damit inmitten der Nachkriegsgesellschaften befänden sich die Kriegerdenkmäler der Gemeinden. Sie sollen ein individuelles Andenken vermitteln, und so seien aus den Symbolen des Krieges Orte der Versöhnung geworden. Nach der erbitterten Feindschaft sei die heutige Annäherung bemerkenswert.

Aus dem Erbe einer konfliktreichen Geschichte sei eine umso engere Zusammenarbeit nicht nur zwischen Deutschland und Frankreich gewachsen, sondern in ganz Europa. An der Schnittstelle jener zwei Felder, die sich als Symbolik der Erinnerung einerseits und Kenntnis der Geschichte andererseits beschreiben lassen, verdiene der Beitrag des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge unsere besondere Aufmerksamkeit. Eine seiner Aufgaben sei die Aufrechterhaltung einer Erinnerungskultur und auch die Organisation von Gedenkfeiern wie am Volkstrauertag oder am Totensonntag. Nach der Kranzniederlegung durch Bürgermeister Diesch für die Stadt Bad Buchau und einer Abordnung des VdK erklang das Lied vom „Guten Kameraden“.Bürgermeister Diesch bedankte sich bei den Anwesenden für die Teilnahme an der Gedenkfeier.