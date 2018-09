SWR zeigt Demenzlotsen im Einsatz

Die Bad Buchauer Feuerwehr mit Demenzlotsen im Einsatz ist voraussichtlich am Samstag, 26. September, in der Nachrichtensendung SWR Aktuell zu sehen. Ein Kamerateam des SWR-Fernsehens hatte am vergangene Woche eine Großübung am Bad Buchauer Haus mit Herz mit 30 Feuerwehrleuten, neun Rettungskräften des DRK-Ortsvereins und Demenzlotsen Michael Wissusek begleitet (SZ berichtete). Ursprünglich hatte der SWR die Ausstrahlung für Sonntag, 23. September, angekündigt. Schwere Stürme an diesem Abend hatten jedoch für technische Störungen geführt. Sendezeiten für SWR Aktuell sind am Samstag von 18 bis 18.15 Uhr, 19.30 bis 20 Uhr und 21.45 bis 21.50 Uhr.