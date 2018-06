SWR berichtet über Michael Wissussek

Michael Wissussek und sein vielfältiges Engagement für Menschen mit Demenz ist Teil der Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“, die am Donnerstag, 7. Juni, ab 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Das von Clemens Bratzler moderierte Politmagazin „Zur Sache Baden-Württemberg“ möchte Themen aufgreifen, die Menschen im Land bewegen. Dabei kommen auch Bürger zu Wort; politisch Verantwortliche stehen Rede und Antwort. Die für diesen Donnerstagabend geplante Sendung greift auf das Filmmaterial des ARD-Teams zurück, das im Mai fast eine Woche lang Michael Wissussek in Bad Buchau, Riedlingen und auf Schloss Ehrenfels bei Hayingen begleitet hat (SZ berichtete). Der Beitrag stellt die Seniorengenossenschaft Riedlingen als Leuchtturmprojekt vor und ist für zirka 20.40 Uhr eingeplant. Der ARD-Beitrag selbst soll am Montag, 11. Juni, in der Sendung „Was bewegt Deutschland?“ ausgestrahlt werden, und zwar ebenfalls zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr.