SVB-Fußballer sagen Danke

Auf ihre Fans können sie sich einfach verlassen: Bei der Aktion „Die Schwarzgelbe Wand“ haben die in der Corona-Krise gebeutelten Fußballer des Sportvereins Bad Buchau reichlich Unterstützung erfahren – und dafür gab es nun ein großes Dankeschön.

In der Geschichte der Fußballabteilung ist dieser Moment bis heute unvergessen: 2013 war es, beim Landesliga-Aufstiegsduell gegen den SV Birkenhard. 2000 Fans der Buchauer Fußballer waren nach Biberach ins Stadion gekommen – und alle in Schwarz-Gelb. „Eine atemberaubende Kulisse“, erinnert sich Jens Polm von der SVB-Fußballabteilung. Und alle zusammen „jubelten und feierten ihre Mannschaft so lautstark, dass Spieler später erzählten, sie hätten eine Gänsehaut bekommen, als sie aus den Katakomben aufs Spielfeld kamen. Das war wirklich legendär.“

Vereine leiden unter der Corona-Krise

Eine Erfolgsgeschichte, an die man sich in Krisenzeiten natürlich besonders gerne erinnert. Denn wie alle Vereine haben auch die SVB-Fußballer in den vergangenen Monaten herbe Verluste durch fehlende Einnahmen erlitten. Kein Verkauf von Eintrittskarten, keine Wurstbude am Spielfeldrand, keine Papiersammlungen oder Feste – durch die Einschränkungen in der Corona-Krise brachen sämtliche Einnahmen zurück. „Dazu kommen Vereinsaustritte von Mitgliedern, die keine Beiträge zahlen möchten für ,nichts’“, berichtet Polm. „Oder die es sich auch schlicht nicht mehr leisten können, durch Kurzarbeit oder Schlimmeres.“ So haben sich auch die SVB-Mitglieder Gedanken gemacht, wie sie auf möglichst kreative Weise ihre Fans und Unterstützer aktivieren können.

Das Ergebnis: „die schwarzgelbe Wand“. In Erinnerung an den unvergesslichen Landesliga-Aufstiegs wollten die Initiatoren „genau dieses Gefühl des Zusammenhalts“ erneut transportieren. Allerdings virtuell: Jeder, der mindestens 5 Euro an den Förderverein des SVB gespendet hat, kam mit seinem Namen auf die „schwarzgelbe Wand“, die nun auf der Homepage des Vereins und auf Facebook veröffentlicht wurde. Dort ist auch ein Amateurfilm mit Aufnahmen des spektakulären Aufstiegsspiel zu sehen, in dem alle Namen der Spender im Abspann aufgeführt werden.

Ein Dank an all die treuen Fans

„Die Unterstützung war wirklich beeindruckend“, freut sich Polm. Deshalb hat Auch die erste Mannschaft war vom Erfolg der Aktion so überwältigt, dass sie sich unbedingt noch einmal persönlich bei ihren Unterstützern bedanken wollten. So nutzten die Aktiven das Auftaktspiel zur Bezirksliga am vergangenen Sonntag, um sich mit einem großen Banner an all ihre treuen Fans zu wenden.