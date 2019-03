SV Kanzach bestätigt VorstandschaftWechsel beim Kanzacher Förderverein

Zur Jahreshauptversammlung des Sportvereins Kanzach konnte der Vorsitzende Timoth Fetscher im Haus der Vereine Rolf Preißing vom Sportkreis Biberach, den noch amtierenden Bürgermeister Erwin Hölz, seinen Nachfolger Klaus Schultheiß und die beiden Ehrenmitglieder Rudolf Obert und Karl Brändle begrüßen. Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt: Timoth Fetscher und Josef Müller als Vorsitzende, Martin Schilling als Kassierer, Manuela Köhler als Schriftführerin, Christoph Beck als Jugendleiter und Michael Widmann, Otto Schirmer und Dominik Schilling als Beisitzer. Pierre Coquet legte sein Ehrenamt nieder und bekam vom Vorsitzenden ein kleines Geschenk überreicht.

In einer Rückschau zeigte Fetscher die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr auf. Neben den Höhepunkten wie dem Dorfpokalturnier, den ausverkauften Aufführungen der Theatergruppe im Winter und dem Sportlerball zur Fasnet konnten er weitere gelungene Aktivitäten im Vereinsjahr nennen. Dazu gehört der Kaffee- und Kuchenverkauf bei der Frühjahrsausstellung der Firma Zürn-Heber-Kröll, der se AH-Hüttenaufenthalt im Lechtal oder der Besuchdes Länderspiels Deutschland - Frankreich in München. Als Resultat der Bewerbung „Integration durch Sport“, ein Förderpreis des Sportkreises und der Volksbank Ulm-Biberach, durften im Oktober 2018 Siggi Boss und Sandra Härle als tragende Personen der Integrationsgruppe „Fußballfreunde“eine politische Bildungsreise nach Berlin antreten. Ziel des Projekts ist, Vorurteile gegenüber psychisch kranken Menschen abzubauen.

Der Mitgliederstand ist laut Fetscher leicht um 3,3 Prozent auf 319 Mitglieder gesunken. Das Geschlechterverhältnis sei ausgeglichen, das Durchschnittsalter betrage 43,5 Jahre. Der Jugendanteil sei seit 2013 von 23 auf 16 Prozent gesunken. Anschließend zeigte Kassierer Martin Schilling eine positive Jahresbilanz auf. Dass der Verein in den vergangenen Jahren strategisch Rücklagen gebildet hat, zahle sich nun aus. Der erweiterte Vorstand hat in einer Sondersitzung Anfang März entschieden, zwei Rasenmähroboter auf dem Sportgelände zu installieren. Die erfolglose Suche nach ehrenamtlichen Helfern für das Mähen lasse keine andere Wahl. Die Anschaffung könne der SV Kanzach finanziell stemmen – auch dank eines Zuschusses vom Württembergischen Sportbund.

Die Fußballmannschaft der SGM SV Kanzach/ SV Bad Buchau II rangierte in der abgelaufenen Saison 2017/18 auf Platz 11. „Dieses Jahr sieht es anders aus“, so Abteilungsleiter Christoph Beck. „Im Sommer 2018 kam zur Spielgemeinschaft (SGM) ein dritter Partner hinzu. Zusammen mit dem SV Oggelshausen rangiert die neu formierte SGM auf dem 6. Platz. Wir sind super gestartet. Der SV Oggelshausen ist eine echte Bereicherung.“

Das Großprojekt im Jahr 2019 ist die Feier zum 850-jährigen Bestehen der Gemeinde Kanzach. Hier gab es im Vorfeld bereits viele Treffen. Auch konnte zwischenzeitlich eine Vereinschronik erstellt werden, die im Herbst 2019 vorgestellt wird. Erwin Hölz lobte die gute Zusammenarbeit des Vereins mit der Gemeinde und dankte für das Engagement der Mitglieder.

Im Kreis der Mitglieder wurde Bürgermeister Erwin Hölz verabschiedet. Fetscher dankte im Namen des Vereins für die reibungslose Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. „Herr Hölz hat unseren Verein so akzeptiert, wie er ist, und uns nie Steine in den Weg gelegt. Es gab nie Reibereien. Es war ein faires Miteinander“, so Fetscher.

Im Namen des Sportkreis Biberach unterstrich Rolf Preißing die vorbildliche Kooperation des Vereins mit dem Kanzacher Kindergarten. Kinder im Vorschulalter zu lebenslangem Bewegen und Sporttreiben hinzuführen, unterstützt der WLSB die Zusammenarbeit von Sportvereinen und Kindergärten. Ziel ist es, die Kinder in ihrer motorischen, kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung und in ihrer Persönlichkeit zu fördern. Zudem soll Sport als freudvoll und sinnstiftend empfunden werden. Sportvereine erreichen dabei potenzielle Mitglieder zu einem sehr frühen Zeitpunkt und können sich darüber hinaus bei Eltern und Kindertageseinrichtungen als Qualitätsanbieter präsentieren. Die Kindergärten wiederum können ihr Angebot interessanter gestalten.