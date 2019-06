SV Bad Buchau stellt Spielertrainer vor

Der Bezirksligist SV Bad Buchau (SVBB) geht neue Wege und stellt zum ersten Mal seinen neuen Trainer in Form einer öffentlichen Pressekonferenz vor. Daniel Hörtkorn wechselt als Spielertrainer vom FV Ravensburg an den Federsee.

Peter Beck, Leiter der Fußballabteilung, eröffnete die Pressekonferenz und bedankte sich für das Kommen der vielen Interessierten – der Saal war komplett voll. Ein Dank ging insbesondere an Rolf Preißing, ein langjähriger Unterstützer des SVBB und stellvertretender Vorsitzender des württembergischen Landessportbunds (WLSB).

Antwort sorgt für Gelächter

Moderator Jens Polm stellte die ersten Fragen an Spielertrainer Daniel Hörtkorn, der vom FV Ravensburg nach Bad Buchau gewechselt ist. Die Antwort auf die Frage, warum Hörtkorn ausgerechnet zum SVBB gekommen sei, sorgte für Gelächter im Saal: Ein guter Freund von ihm habe ihm den SVBB ans Herz gelegt: Simon Lorinser, Model und ehemaliger SVBB-Spieler, der seit kurzem durch seine neue Liebe Jenny Elvers in den Schlagzeilen ist.

Die Laufbahn von Daniel Hörtkorn beeindruckt: Jugend beim SSV Ulm, SC Pfullendorf, in der zweiten schweizerischen Liga bei SV Schaffhausen und zuletzt beim FV Ravensburg. Seine bevorzugte Position sei das zentrale Mittelfeld und Höhepunkte seiner Laufbahn waren ein Pokalspiel mit Schaffhausen gegen Grasshopper Zürich, der Pokalsieg mit dem FV Ravensburg und das Spiel der Lindauer Auswahl gegen den FC Bayern München – wo auch sein persönliches Vorbild Thiago spielt. Auf die Fragen antwortet er souverän und sachlich.

Ein Saisonziel ließ er sich nicht entlocken, da er immer von Spiel zu Spiel schaue, genauso wie bei der Pokalrunde, die er stets als sehr reizvoll empfinde, da es eben genau auf dieses eine Spiel ankomme, in dem man alles abrufen müsse. Die Schwankungen in den Leistungen der abgelaufenen Saison beim SVBB erklärt er sich als Außenstehender damit, dass es sich um eine sehr junge Mannschaft handle, der Altersdurchschnitt liege immerhin bei erst 22,5 Jahren – trotz Hinzurechnung seines Alters von 31 und des Oldies Viktor Hasenkampf mit 34 Jahren.

Aber genau darin sieht Hörtkorn auch den Reiz – in Bad Buchau findet er eine entwicklungsfähige junge Mannschaft vor. Viktor Hasenkampf wird unter dem neuen Trainer noch ein Jahr dranhängen und versuchen, dem SVBB weiterzuhelfen – schließlich spielte auch er einst in Ravensburg.

Und um das Gefüge für die neue Saison abzuschließen, ergänzte Abteilungsleiter Peter Beck, dass man neben drei Jugendspielern, die aus der A-Jugend in die erste Mannschaft wechseln, zusätzlich noch einen Offensivspieler vom FV Neufra hinzugewinnen konnte: Benjamin Maier, der aus der Jugend von Pflummern über Neufra nach Pfullendorf wechselte und weiter über den TSV Berg zurück nach Neufra ging. Er soll in der neuen Saison die Außenbahnen des SVBB „beflügeln“. Der 29-Jährige sei heiß auf die neue Herausforderung am Federsee.

Das bevorzugte 3-4-3 des Trainers könne in der Offensive auf einen solchen Spieler bauen. Auf der anderen Seite werde es „zum aktuellen Zeitpunkt keine Abgänge geben“, so Peter Beck. Durch die erfahrenen Zugänge erhofft sich der SVBB für die kommende Saison mehr Stabilität, so Lukas Schuster. Auf die Frage, wie sich die Interims-Trainer der vergangenen Saison die Leistungsschwankungen erklären, weist Schuster darauf hin, dass sich das Entscheidende im Kopf abspiele.

Durch den neuen Trainer erhofft er sich neue Energien. Dieser nimmt die hohe Erwartungshaltung gelassen zur Kenntnis. Dies liegt einerseits daran, dass der junge Vater (zehn Monate alte Tochter) in seiner Familie eine ruhige Basis hat und sich andererseits ganz klar darüber bewusst sei, was er zu tun habe.