Strategien gegen den „Stress 4.0“

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist das Thema eines Vortragsabends am Mittwoch, 21. November, ab 18 Uhr im Kurzentrum Bad Buchau. Unter der Überschrift „Wissenschaft meets BGM“ wollen Redner aus Wissenschaft und Praxis, darunter der Ärztliche Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm, das Thema beleuchten und Unternehmern sowie Firmenvertretern vorstellen. „Industrie 4.0 und Stress 4.0“ sowie Kriterien für erfolgreiche Gesundheitsförderung werden dabei in Einzelvorträgen aufgezeigt.

Sich wandelnde Arbeitsbedingungen in Zeiten von Globalisierung, demografischer Veränderungen und Wettbewerbsdruck spüren viele Unternehmen im Mittelstand und Konzernen vermehrt. Rückenschmerzen, Stress, psychische Erkrankungen und damit einhergehende Fehlzeiten von Mitarbeitern gehören immer mehr zu den Herausforderungen, die Unternehmen bewältigen müssen. Um solche Aufgaben zu meistern, sei ein systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement, kurz BGM, ein zielführendes Instrument, so die These der Veranstaltung.

Die Handlungsfelder von BGM können ganz unterschiedlich sein und Aktivitäten der Gesundheitsförderung in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Psyche stattfinden. Für Dr. Harald Knyrim, Leiter Betriebliches Gesundheitsmanagement im Gesundheitszentrum Federsee, ist BGM in Unternehmen eine „Evolution“ und keine „Revolution“. „Kleine Schritte können zu einem ganzheitlichen Gesundheitsmanagement heranwachsen“, erklärt der promovierte Sportwissenschaftler, der die Veranstaltung moderieren wird. Im Gesundheitszentrum Federsee am Standort Bad Buchau werden Unternehmen aus ganz Süddeutschland betreut, die bereits heute den Faktor Gesundheit in Form von Seminaren, Gesundheitstagen und präventiven Check-ups integriert haben.