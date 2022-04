Stiftschor Bad Buchau hielt Rückschau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. April fand die Jahreshauptversammlung des Stiftschors der Katholischen Kirchengemeinde Bad Buchau im Bischof-Sproll-Haus statt. Mit Chorleiterin Renate Bechtle konnte die 1. Vorsitzende Marianne Preißing auch die fast vollzählig erschienenen Chormitglieder begrüßen, ebenso Dekanats- und Chorpräses Pfarrer Martin Dörflinger, Organistin Elisabeth Münz, Kirchenpfleger Karl Zanker und Gastsänger Rüdiger Klan. Nach der Totenehrung und einer Schweigeminute für die Menschen in der Ukraine folgten das Protokoll der Schriftführerin Maria Bohner über die letztjährige Jahresversammlung von Schriftführerin Maria Bohner sowie die Berichte der Chorleiterin und der Vorsitzenden: coronabedingt fanden nur 12 Chorproben statt. Mit jeweils einer Kleingruppe des Chores (Schola) konnten 6 Gottesdienste mit Gesang bereichert werden. Am 12. November 2021 wurden die Chorproben pandemiebedingt eingestellt und erst am 11. März 2022 wieder aufgenommen. Es gab lediglich zwei gesellige Zusammenkünfte.

Pfarrer Dörflinger übernahm die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde. Wie die beiden Berichterstatterinnen dankte Pfarrer Dörflinger allen Beteiligten für das Durchhaltevermögen in dieser schwierigen Situation der Pandemie. Er würdigte die vom Stiftschor wahrgenommene Möglichkeit von Scholagesängen und brachte seine Freude über den Zusammenhalt der Chorgemeinschaft als wichtiges Gesicht der Kirchengemeinde zum Ausdruck.

Die Jahreshauptversammlung bot in diesem Jahr auch den passenden Rahmen, langjährige Chormitglieder für ihre Treue zur „Musica sacra“ zu ehren. Im Auftrag des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie im Namen von Bischof Dr. Gebhard Fürst übernahm Chorpräses Pfarrer Dörflinger die Ehrung von fünf Chormitgliedern: Renate Bechtle (Chorleiterin, 15 Jahre), Maria Bohner (Sopran, 10 Jahre), Barbara Bittner (Sopran, 15 Jahre), Inge Rieser (Alt, 60 Jahre) und Robert Rief (Bass, 60 Jahre). Marianne Preißing beschrieb in einer Sonder-Laudatio die 45-jährige Mitgliedschaft von Sopransängerin Hermine Haigis als ältestem Chormitglied. Sie erhielt wie die anderen Geehrten den Dank und die Glückwünsche sowie ein Geschenk der Chorgemeinschaft des Stiftschores.

Neue Sängerinnen und Sänger sind immer herzlich willkommen. Chorprobe: Jeden Freitag von 19.45-21.15 Uhr im Bischof-Sproll-Haus.