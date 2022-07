Steinzeit-Survival Training für Kinder

Zusammen mit dem Pfahlbauten-Informationszentrum bietet das Federseemuseum für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren ein Sommerferien-Programm an. An je fünf Werktagen vom 15. bis 26. August lernen sie von 8 bis 17 Uhr, wie die steinzeitlichen Menschen in der Natur überlebten.

Wie vor rund 5 000 Jahren wird erprobt, was wichtig war: Jagdwaffen testen, sich auf steinzeitliche Art und Weise ein Messer fertigen oder Feuer entfachen sind nur ein Teil der Survival-Methoden, die angewendet werden. Dabei begleiten die Teilnehmer erfahrene Archäotechniker und Museumspädagogen, die ihr Wissen und Fakten rund um den Alltag in den prähistorischen Pfahlbauten weitergeben. Weitere Informationen gibt es unter www.federseemuseum.de oder telefonisch unter 07582 / 83 50.