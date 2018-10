Statt Gesellen stehen Familien im Fokus

Im August 1878 wurde in Buchau der Vorläufer der heutigen Kolpingsfamilie, der katholische Gesellenverein, gegründet. Den 140. Geburtstag wusste die Kolpingsfamilie Bad Buchau gebührend zu feiern.

Bei einem gemütlichen Festakt im Bischof-Sproll-Haus, im internen Rahmen für Mitglieder und Förderer der Kolpingsfamilie, durften die Besucher ein paar schöne Stunden erleben. Der Vorsitzende Thomas Beck hieß die Festversammlung willkommen und hielt Rückblick. Mit 140 Jahren und 65 Jahren nach der Wiedergründung im Frühjahr 1953 ist es einer der ältesten Vereinigungen in Bad Buchau. Seit der Gründung, so Beck, gab es wie überall ein Auf und Ab im Vereinsleben und die Arbeit und die Aufgaben der Kolpingsfamilie haben sich im Laufe der Zeit natürlich gewandelt, aber die Grund-idee Adolph Kolpings ist geblieben. Nicht mehr die Gesellen wie damals stehen heute im Fokus der Vereinsarbeit sondern Kinder, Jugendliche und Familien. Das Interesse an der Kolpingsfamilie zeigen auch laufende Neuaufnahmen und die zahlreichen Veranstaltungen.

An etlichen Stellwänden konnten sich die Besucher ein Bild über die Aktivitäten und Veranstaltungen der Kolpingsfamilie machen. Ob Ausflüge, Wallfahrten, Theaterstücke, bei der Seligsprechung Kolpings an 1991 in Rom, Hüttenaufenthalte als auch aus der der Zeit vor 1933 und vieles mehr. Die jüngsten der Kolpingsfamilie eröffneten mit dem Lied „Ein paar Schritte“ den Festabend. Interessant waren die Super-8-Filme aus den 1980er-Jahren von Josef Bohner, die bei manchem alte Erinnerungen aufleben ließen. Aber auch die Bildergalerie zeigte die vielseitigen Seiten der Kolpingsfamilie der vergangenen Jahrzehnte.

Nach so viel Nostalgie waren die toll einstudierten Bauchtänze eine tolle Sache. Bauchtanz gehört ja nicht gerade zu Adolph Kolping, aber in diesem Fall war das in Ordnung, zumal alle acht Tänzerinnen Mitglied in der Bad Buchauer Kolpingsfamilie sind. Orientalische Musik, glitzernde Pailletten, wehende Schleier und wogende Hüften zeigten den Spaß am orientalischen Tanz der Damen um Elke Ruetz. Beim Publikum jedenfalls kamen die Tänze auch an. Nach dem gemeinsamen Lied „Vater Kolping“ wurden die Geburtstagskinder mit einem leckeren Essen belohnt.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des feierlichen Gottesdienstes in der Bad Buchauer Stiftskirche. Die Fahnen der Kolpingsfamilie und eine Büste Adolph Kolpings schmückten die Seitenaltare. Die ganze Vorstandschaft zieht hinter der Kolpingsfahne in die Kirche ein. Zelebranten waren Diözesanpräses Walter Humm, der schon in Bad Buchau Pfarr-Vikar war, Pfarrer Martin Dörflinger und Diakon Thomas Lerner. 140 Jahre seien ein gewaltiges Jubiläum, das es zu feiern gelte, und das sei in einem feierlichen Gottesdienst angebracht, sagte Pfarrer Dörflinger in seiner Begrüßung. Die Fürbitten und Lesung wurden von Mitgliedern der Kolpingsfamilie vorgetragen. Anstelle der Predigt trat Ulrike Bledt mit dem Thema „Sind wir alle Alltagschristen?“ ans Mikrofon. Nach dem Gottesdienst lud die Kolpingsfamilie zu einem kleinen Umtrunk vor der Kirche ein.