Statt Gabeltreffen nur „a bissle Fasnet“ online

Am Wochenende wäre die Moorochsenzunft in Bad Buchau Ausrichter des Gabeltreffens gewesen. Aber auch die vier Gabelzünfte, die Narrenzünfte Moorochs aus Bad Buchau und Gloggasäger aus Ertingen, sowie die Dürmentinger Dreiviertelsnarren und die Schelmenzunft aus Heudorf haben ihren im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Höhepunkt auf 2023 verschoben. Das Gabeltreffen soll nun am 4. und 5. Februar 2023 zusammen mit dem Jubiläum des 60-jährigen Bestehen der Moorochsenzunft nachgeholt werden. Lange Zeit hofften die Narren, wenigstens ein kleines, abgespecktes Narrenbaumstellen und „a bissle Hausfasnet“ durchführen zu können. Aber all dies ist dieses Jahr nicht möglich.

Aus Weihnachtsbaum wird Narrenbaum

Deswegen blieb nichts anderes übrig, als den ausgedienten Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz kurzerhand zu einem ganz besonderen und denkwürdigen „Corona-Narrenbaum“ umzufunktionieren. Auch der Marktplatz wurde zwischenzeitlich von den fleißigen Helfern der Zunft mit bunten Wimpeln närrisch dekoriert. So spürt man auf dem Marktplatz wenigstens ein klein wenig, dass wir uns in der närrischen Jahreszeit befinden.

Und so wird auch diesem Jahr die Moorochsen-Fasnet nicht ganz ausfallen, denn sie lebt im Herzen eines jeden Narren. Sie lebt aber eigentlich auch von den Menschen die sie pflegen und die sie feiern.

In diesem Jahr voller Einschränkungen und mit doch sehr begrenzten Möglichkeiten, lädt die Moor-ochsenzunft nun eben einfach weiterhin zu ihrer Online-Fasnet ein, auch wenn dieses Angebot die richtige Fasnet „zum Anfassen“ nicht ersetzen kann. Als kleines Live-Angebot zur Fasnet soll auf der Kapplemer Höhe beim Aussichtsturm im Stile des Adventsweges ein Fasnetsweg entstehen.

Aber auch alle Narren und die gesamte Bevölkerung sind dazu aufgerufen ihre Häuser und Vorgärten närrisch zu schmücken. Hier ist natürlich der Fantasie keine Grenze gesetzt. Aufgrund der großen Nachfrage wurden auch die neuen Zunftfahnen nochmals nachbestellt und sind bereits verfügbar. Auch der närrische Mundschutz ist zwischenzeitlich eingetroffen. Für beides gibt es entsprechende Angebotspakete.