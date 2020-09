An der Michel-Buck-Schule Ertingen/Herbertingen starten am Montag, 14. September, die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10 am Montag, 14. September, um 8 Uhr ins neue Schuljahr. Unterrichtsende ist von Montag, 14., bis Freitag, 18. September, um 12.15 Uhr. In der ersten Schulwoche wir kein Mittagessen angeboten. Die Verlässliche Grundschule (7 bis 8.45 und 12.15 bis 13 Uhr) startet ebenfalls am 14. September. Der Nachmittagsunterricht und das Ganztagesangebot (Mittagessen, Hausaufgaben-Betreuung) beginnt ab Montag, 21. September.