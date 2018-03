Stallpflicht wirkt sich auf Befruchtung von Eiern aus

Die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Bad Schussenried/Bad Buchau haben bei ihrer Hauptversammlung auf das zurückliegende Jahr zurückgeschaut und ihren Vorstand bestätigt. Der Vorsitzende Peter Dangel, der Zuchtwart für Geflügel Karl Buck, Schriftführerin Gerda Schobloch, die beiden Beisitzer Elisabeth Blum und Getrud Zeh sowie die Kassenprüfer Hubert Laub und Hugo Zeh werden ihre Funktionen auch weiterhin ausüben.

Peter Dangel berichtete, welche Termine er im Auftrag des Vereins 2017 wahrgenommen hatte, dazu zählten das Haxengrillen und die Lokalschau. Ein weiterer Höhepunkt war, dass die Mitglieder einen Festwagen für die Teilnahme am Magnusfest in Bad Schussenried gebaut hatten. Der Festwagen wird auch beim Adelindisfest in Bad Buchau zum Einsatz kommen, um die Bevölkerung auf den Verein aufmerksam zu machen.

Es folgte der Bericht des Kassierers Alfons Selg. Die Vereinskasse zeigt ein gutes Plus. Franz Blum, Zuchtwart für Kaninchen, meldetet 152 tätowierte Kaninchen in acht Rassen. Im Vorjahr wurden 144 Tiere tätowiert. Somit gab es ein leichtes Plus zu vermerken. Anders sah es beim Geflügel aus. Hier berichtet Zuchtwart Karl Buck von 446 ausgegebenen Zuchtringen (-26 zum Vorjahr). Der Chef des Vereins Brutapparat, Wolfgang Herwanger, trug seinen Bericht zu den Brutergebnissen im vergangenen Jahr vor. Es wurden knapp 577 Eier eingelegt. Jedoch schlüpfen daraus lediglich 248 Küken. Die 314 Eier, aus denen nichts geschlüpft ist, waren fast alle nicht befruchtet. Wolfgang Herwanger begründete die schlechte Befruchtung mit der Stallpflicht wegen der Vogelgrippe am Anfang des vergangenen Jahres.

Die Vereinsehrennadel erhielten Franz Hohl(elf Jahre) und Maria Butzengeiger (zehn Jahre). Die Vereinsehrennadel in Silber erhielten Hubert Hausmann (25 Jahre), Günther Siegler (22 Jahre) und Anneliese Götz (25 Jahre). Die Vereinsehrennadel in Gold bekam Hannelore Wagner (33 Jahre).