Stadtradeltour zum Windpark Bad Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gemeinsam aufs Rad geschwungen haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Stadtradeltour der Tourist-Information Bad Buchau. Die Tour war eingebettet in die Aktion „Stadtradeln“, eine deutschlandweite Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis, an dem sich die Stadt Bad Buchau in diesem Jahr erstmals beteiligt. Ausflugsziel waren die Windräder bei Braunenweiler, wo die Radlergruppe eine exklusive Führung mit interessanten Informationen zum Windpark erhielt. Foto: Tourist-Info Bad Buchau