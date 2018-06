Stadtkapelle stimmt auf Adventszeit ein

Zu einem adventlichen Konzert lädt die Stadtkapelle Bad Buchau am Sonntag, 30. November, ab 17.30 Uhr in die Stiftskirche Bad Buchau ein. Auf dem Programm stehen Stücke, die dem Kirchenraum mit seiner besonderen Klangwirkung und vor allem auch der Jahreszeit Rechnung tragen. Die Stadtkapelle bereitet sich seit längerer Zeit auf diesen Nachmittag vor, Dirigent Klaus Widder hat es sich bei der Auswahl der Stücke nicht leicht gemacht. Werke zeitgenössischer Komponisten aber auch Werke der Klassik und des Barock kommen zur Aufführung. Besinnliche Texte zum Advent setzen Akzente an diesem frühen Adventabend.

Der Eintritt ist frei, die Stadtkapelle bittet um Spenden zur Kostendeckung.