Stadtkapelle lädt zum Jahreskonzert

Die Stadtkapelle Bad Buchau unter ihrer Dirigentin Sabine Götze bereitet sich zur Zeit intensiv auf ihr Jahreskonzert am Samstag, 4. Mai, ab 19.30 Uhr im Großen Saal des Bad Buchauer Kurzentrums vor. Viel Herzblut hat Dirigentin Sabine Götze in die Musikauswahl des Konzerts investiert. Das Programm spiegelt die ganze Breite der modernen Blasmusik wieder: Im Mittelpunkt des Abends steht die zeitgenössische Komposition für Blasorchester „The Legend of Maracaibo“ von Josef Alberto Pino. Sie beschreibt musikalisch die Seeschlacht von Vigo und das Schicksal eines Schiffes, der Maracaibo. Es finden sich aber auch die musikalischen Auszüge zweier Musicals auf dem Programm: zum einen „Tarzan“ mit der Musik von Phil Collins und zum anderen „Elisabeth“ von Sylvester Levay. Eröffnen wird das Konzert Jan van der Roosts „Signature“. An diesem Konzertabend werden auch Markus Götz’ „Adventure“ und „Puszta“, vier ungarische Tänze von Jan van der Roost, zu hören sein. Beschließen wird die Stadtkapelle den Abend mit Thomas Asangers Konzertmarsch „Sympatria“.