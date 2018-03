Stadtkapelle hält Rückschau

Die Stadtkapelle Bad Buchau hat ihre jährliche Hauptversammlung abgehalten. Turnusmäßig galt es, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und Vorstandschaft und Ausschuss zu bestimmen.

Neben den aktiven Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle konnte der Vorsitzende August Sandmaier auch den Schirmherrn der Stadtkapelle, Bürgermeister Peter Diesch, im Haus der Musik begrüßen. In seinem Jahresrückblick stellte der Vorstand zwei herausragende Ereignisse in den Mittelpunkt: Zum einen die Übernahme der Patenschaft für die Lokomotive im Postpark. Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadtkapelle richtet diese nun ein eigenes Fest aus – für einen guten Zweck. Das „Züglefest“ dient natürlich auch der Kameradschaftskasse der Stadtkapelle, vor allem aber dem Unterhalt des Technikdenkmals im Postpark, der Pflege der alten Lokomotive des „Buchauer Bähnles“.

Und zweiter Höhepunkt des zurückliegenden Jahres ist die Beschaffung der neuen Uniform. Für die Stadtkapelle ging im September ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. Die alten Uniformen, an denen nach 25 Jahren gewaltig der Zahn der Zeit nagte, konnten endlich ersetzt werden. Mit Hilfe der Stadt Bad Buchau, Trägerin der Musikkapelle, durch den von der Musikkapelle selbst beigesteuerte Beitrag und durch einen nicht unerheblichen Eigenanteil jedes einzelnen wurde diese Anschaffung möglich. Sandmaier bedankte sich in diesem Zusammenhang nochmals bei allen, die die Stadtkapelle im zurückliegenden Vereinsjahr nicht nur finanziell unterstützt haben.

Nach dem Dank der Stadt Bad Buchau für das im vergangenen Jahr Geleistete, den Bürgermeister Peter Diesch selbst überbrachte, schlug dieser auch die Entlastung der Vorstandschaft vor, die einstimmig erfolgte. Bei den sich anschließenden Neuwahlen von Vorstandschaft und Ausschuss wurde die Vorstandschaft in ihren Ämtern bestätigt, lediglich im Ausschuss ergaben sich kleinere Änderungen. August Sandmaier und Thomas Obert bleiben Vorsitzender und Stellvertreter, Dietmar Rief und Sebastian Sandmaier Kassierer und Schriftführer. Für Noten ist Birgitta Tschirdewahn-Müller und für die neuen Uniformen Vera Gruber verantwortlich. In den Ausschuss wurden neu Dijon Dervishaj als Jugendvertreter, Monika Baumeister und Franziska Wiest gewählt.

Zum Abschluss bedankte sich Dirigent Klaus Widder bei seinen Musikerinnen und Musikern für ihr Engagement für die Stadtkapelle. Er gab einen kurzen Ausblick auf das kommende Jahreskonzert und die damit verbundene Probenarbeit.

Abschließend bat der Vorsitzende alle auch weiterhin bei der Stange zu bleiben und bedankte sich bei seinen Musikkameradinnen und Musikkameraden und allen voran bei Dirigent Klaus Widder für das im vergangenen Jahr geleistete. Der Abend klang im Vereinsheim der Stadtkapelle aus.