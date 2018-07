Stadtkapelle bezaubert ihre Gäste

Zum ersten Mal hat die Stadtkapelle zusammen mit der Narrenzunft Moorochs zum abendlichen Serenadenkonzert in Bad Buchau eingeladen. Einhellig war die Meinung der vielen Besucher, dass der „Le Lion d’Angers-Platz“ ideal für das Serenadenkonzert geeignet war.

Am Vorabend des französischen Nationalfeiertages lud die Stadtkapelle zu einem idyllischen Serenadenkonzert ein. Und da die französischen Gäste zu der Zeit in Bad Buchau verweilten, war es für die Buchauer Musiker naheliegend das Konzert auf dem „Le Lion d’Angers Platz“, vor dem Zunftheim der Narrenzunft Moorochs (Boeuf de Marais nennen die Franzosen die Moorochsen scherzhaft) abzuhalten. Auch die Narrenzunft fand die Idee gut und sagte spontan zu, die Besucher zu bewirten. Was sonst eigentlich der Pausenhof für das Progymnasium ist, wurde zum gemütlichen Konzertsaal umfunktioniert. Eingesäumt von Buschwerk und Bäumen ergab sich ein idyllischer Platz und einige 100 Besucher nahmen das angebot in der lauen Sommernacht zur gemütlichen Einkehr an.

Stadtkapellenvorstand August Sandmaier begrüßte die Besucher, darunter die Gäste aus Frankreich mit ihren Buchauern Gastfamilien vom Partnerschaftsverein. Dezent spielten die Musiker der Stadtkapelle auf, so dass an den Tischen auch geredet werden konnte. Ob Zufall oder gewollt – das Outfit der Musiker, mit blauer Weste, weißem Hemd und der roten Krawatte, zeigte die Farben der Flagge Frankreichs. Die Stadtkapelle Bad Buchau, unter Leitung von Klaus Widder, unterhielt mit ihrer Musikauswahl die Besucher aufs Beste. Mit Einbruch der Dunkelheit setzten farbige Lichter und Kerzenlicht auf den Tischen einen weiteren gemütlichen Akzent. Knapp drei Stunden spielten die Buchauer Musiker beim Serenadenkonzert und der lang anhaltende Beifall war Lohn für das „Orchestre de la Ville“.