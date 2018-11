Stadt unterstützt Partnerschaftsverein

Mit 900 Euro unterstützt die Stadt Bad Buchau den Partnerschafrtsverein Bad Buchau-Le Lion d’Angers. Der Verein hatte sich mit einem Zuschussantrag an den Gemeinderat gewandt, da sich nach dem Partnerschaftstreffen im Juli ein Fehlbetrag in der Kasse entwickelt habe. So waren in diesem Jahr Kosten von knapp 6000 Euro angefallen, wobei besonders der Festabend, laut Verein einem der Höhepunkte der internationalen Begegnung, mit rund 4300 Euro zu Buche schlug. Auch nach Zuzahlung der Mitglieder ergibt sich so noch immer ein Minus von knapp 4000 Euro. Der Gemeinderat hilft dem Verein nach einstimmigem Beschluss nun mit 900 Euro aus, die im Haushaltsplan für laufende Projekte eingeplant waren.