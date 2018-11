Stadt unterstützt Kirchengemeinde mit 10 000 Euro

Mit 10 000 Euro möchte die Stadt Bad Buchau die katholische Kirchengemeinde unterstützen. Der Betrag ist aber wohl nicht mehr als eine symbolische Geste, denn das Vorhaben der Kirchengemeinde ist durchaus ambitioniert: Die Kunstschätze aus der Kirche und den Kapellen des ehemaligen Damenstifts sollen wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dafür müssen aber zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden – und das zieht Investitionen in Lichtschutz, Raumklima und Diebstahlsicherheit nach sich.

Gemälde, Heiligenfiguren, liturgische Gewänder und Geräte: Aus der fast tausendjährigen Geschichte des Damenstifts sind einige Kostbarkeiten erhalten geblieben. Die Werke christlicher Kunst aus Gotik und Barock waren noch vor einiger Zeit im Stiftsmuseum im Präzeptoratsgebäude zu sehen. Nach dem Abriss des alten Notariats nutzt nun jedoch das Progymnasium die Räume. Ermöglicht hat dies die katholische Kirchengemeinde, die im vergangenen Jahr ihre Nutzungsrechte aufgegeben und das Präzeptoratsgebäude formell an die Stadt Bad Buchau übergeben hat.

Und zwar sehr problemlos, erinnerte Bürgermeister Peter Diesch: „Die Kirchengemeinde hätte uns hier durchaus Steine in den Weg legen können.“ Im Gegenzug sprach sich Diesch nun für eine Unterstützung der Kirchengemeinde aus. Pfarrer Martin Dörflinger hatte in einem Antrag an die Stadt um „eine Finanzspritze von 5000 bis 10 000 Euro“ gebeten. Damit ließe sich das Ansinnen der Kirchengemeinde, die historischen Schätze des Buchauer Damenstifts auf der Nordgalerie der Stiftskirche auszustellen, „gut voranbringen“.

Diesch selbst schlug dem Gemeinderat einen Zuschuss von 10 000 Euro vor. Dem stimmte auch die Mehrheit der Stadträte zu. Die Kirchengemeinde sei schließlich mit der Renovierung der Beichtstühle finanziell ziemlich am Anschlag, argumentierte Sebastian Sandmaier. Und selbst 10 000 Euro würden sicher nicht ausreichen, urteilte Charlotte Mayenberger. Die Exponate müssten sicher restauriert werden, so die Stadträtin, die dazu anregte, die Besitzverhältnisse der Exponate in diesem Zusammenhang zu klären. Auch Karl.Heinz Kleinau sprach sich grundsätzlich für den Zuschuss aus: „Es ist ja auch städtisches Interesse, die Kunstschätze in Bad Buchau zu lassen und nicht im Diözesanmuseum auzustellen.“ Ein „bissle Bauchschmerzen“ bereite ihm der bislang fehlende Kostenvoranschlag der Kirchengemeinde. „Ich würde gern noch Genaues haben“, sagte Kleinau, dem sich auch Klaus Schultheiß anschloss.

Heinz Weiss konnte diese Argumente nicht nachvollziehen. „Die Exponate lagen jahrzehntelang im Stiftsmuseum, das wurde geschlossen wegen mangelndem Zulauf – und nun sollen die Leute da in die Ausstellung strömen?“ Als Einziger stimmte er gegen den Antrag.