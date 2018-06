Stadt schafft neue EDV-Ausstattung an

Die EDV-Ausstattung der Stadt Bad Buchau, des Gemeindeverwaltungsverbands, das Touristikmarketing und der Feuerwehr Bad Buchau soll für insgesamt rund 48 770 Euro ersetzt werden. Das hat der Buchauer Gemeinderat in seiner Sitzung einstimmig beschlossen. Verbands- und Stadtverwaltung sowie Touristikmarketing Bad Buchau seien an einem gemeinsamen EDV-Netzwerk angeschlossen. Die Feuerwehr verfüge im Gerätehaus über eine eigene EDV-Ausstattung, erläuterte Kämmerer Franz-Xaver Menz. Bei einem Alter von vier bis acht Jahren sei die EDV in beiden Bereichen „spürbar an der Leistungsgrenze angelangt“, so Menz, weshalb die Verwaltung in einer beschränkten Ausschreibung fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert habe. Zwei Angebote lagen nun zur Sitzung vor, wobei die Firma All-for-IT in Bad Saulgau um gut 7000 Euro günstiger lag. Ihr Angebot umfasst unter anderem ein Server mit Datensicherung, 22 PCs und 16 Bildschirme, Software und Dienstleistungen. Die Kosten, die bereits im Haushaltsplan 2017 enthalten sind, sollen den direkten Nutzern zugeordnet werden. Somit entfallen auf den Gemeindeverwaltungsverband rund 12 240 Euro, auf die Stadtverwaltung 17 790 Euro, auf das Touristikmarketing 9440 Euro und auf die Feuerwehr 9300 Euro.