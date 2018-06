Stadt investiert über 36 000 Euro ins Progymnasium

Für mehr als 36 000 Euro richtet die Stadt Bad Buchau einen neuen Raum für das Fach Naturwissenschaft und Technik (NWT) am Progymnasium Bad Buchau ein. Die Investition ist notwendig geworden, weil das Land Baden-Württemberg den Lehrplan verändert und der Technikanteil damit ein stärkeres Gewicht erhält.

Naturwissenschaft und Technik (NWT) wird in der achten bis zehnten Klasse unterrichtet. Neben experimentellem und projektartigem Arbeiten in den Fachrichtungen Biologie, Chemie und Elektronik/Informatik sollen künftig verstärkt technische Inhalte – auch mit Praxisbezug – vermittelt werden. Im Zentrum stehe dabei die Holzverarbeitung, aber auch Elemente der Kunststoff- und Metallverarbeitung, führte Schulleiter Dr. Matthias Hoffmann im Buchauer Gemeinderat aus. Von den Schülern würden künftig mehr handwerkliche Fertigkeiten verlangt.

Das Umsetzen des Bildungsplans, erinnerte der Schulleiter, habe das Kultusministerium seinerzeit als „kostenneutral“ bezeichnet. „Ist es aber nicht“, so Hoffmann lakonisch. Stattdessen würden gewisse Investitionen notwendig, wandte er sich an die Stadt als Schulträger. Für den Unterrichtsraum selbst benötige die Schule Werkbänke, Schränke, Hocker und eine Sicherheitsausrüstung. Zudem müsse an die Werkbänke Strom verlegt werden, wozu auch Verteiler und Notschalter notwendig würden.

Für das Mobiliar hat die Stadt vier Firmen angeschrieben, wobei drei ein Angebot abgaben. Hier erwies sich die Firma WPO Objekt- und Fachraumeinrichtung aus Illertissen mit rund 18 900 Euro am günstigsten. Für die 25 Drehspindelhocker gab die WPO ein Anschlussangebot über rund 1700 Euro ab. Für Maschinen lag ein Angebot der Firma Voelkner online/WPO über 4200 Euro vor. Für die Elektrik hat die örtliche Firma Vötsch ein Angebot über 8900 Euro abgegeben. Das Angebot für Türen lag bei 560 Euro, das für Werkzeug und Sicherheitsbrillen bei 1700 Euro. Insgesamt beläuft sich die Einrichtung des NWT-Raums damit auf rund 36 000 Euro. Der Rat vergab die Gewerke bei einstimmigem Beschluss.

Angebote für die Fenster, die nicht bruchsicher sind und deshalb getauscht werden müssen, stehen noch aus, genauso für den Boden, der möglicherweise nicht über die notwendige Rutschsicherheit verfügt.

Präzeptoratsgebäude wird umgebaut

Unabhängig von der Ausstattung des NWT-Raums wird die Stadt zudem in nächster Zeit noch weitere Investitionen in das Progymnasium tätigen. So soll das ehemalige Präzeptoratsgebäude für rund 338 000 Euro umgebaut werden. Außerdem müssen Heizung und Beleuchtung für voraussichtlich 405 000 Euro komplett erneuert werden, wofür jedoch 270 000 Euro aus Schulbauförderprogrammen von Bund und Land zur Verfügung stehen (SZ berichtete).