Stadt erwirbt weitere Anteile am Thermalbad

Die Stadt Bad Buchau hat drei weitere Geschäftsanteile der Thermalbad Buchau Betriebs-GmbH übernommen. Damit verfügt die Stadt über elf Anteile des Betriebs, die Moorheilbad Buchau gGmbH über die restlichen vier.

Die Thermalbad Buchau Betriebs-GmbH wurde 1984 gegründet, um das Thermalbad Bad Buchau zu betreiben. Auch die Nutzung des Thermalwassers ist an den Betrieb angegliedert. Das Stammkapital der Gesellschaft betrug ursprünglich 80 000 D-Mark, aufgeteilt in acht Gesellschaftsanteile. In den vergangenen Jahren wurde das Gesellschaftskapital mehrmals erhöht und damit auch die Anzahl der Geschäftsanteile auf derzeit 15 zu je 5200 Euro.

Seit 2014 ist die Stadt Mitgesellschafterin der Thermalbad Buchau Betriebs-GmbH. Damals legte der Gemeinderat in einem Grundsatzbeschluss fest, freiwerdende Anteile von verstorbenen Gesellschaftern zu übernehmen. Nach und nach erhöhten sich die Anteile von ursprünglich drei auf zuletzt acht, weshalb die Stadt schon bislang Mehrheitsgesellschafter des Thermalbads war. Nach dem Tod des Buchauer Ehrenbürgers Dr. Hellmut Hahn besteht nun die Möglichkeit, auch seinen Anteil zu erwerben. Zudem haben auch die restlichen natürlichen Gesellschafter Dr. Lothar Strobel und Günther Erlewein aus Heilbronn der Stadt ihre Geschäftsanteile angeboten.

Der Erwerb sei mit der Kommunalaufsicht im Landratsamt Biberach abgesprochen worden, so Kämmerer Franz-Xaver Menz in der Gemeinderatssitzung. Demnach spreche nichts dagegen; kommunalrechtlich wird das städtische Engagement als Gesellschafter des Thermalbads als „erfolgreiche Standortförderung auf breiter Basis“ betrachtet. Einstimmig fasste der Gemeinderat den Beschluss, die drei Anteile zu insgesamt 15 600 Euro zu erwerben. Die Moorheilbad Buchau gGmbH hält die restlichen vier Geschäftsanteile und besitzt damit eine strategische Sperrminorität.