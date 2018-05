St. Elisabeth-Stiftung: Konzept für „Ilona“ steht

Das Nutzungskonzept für das frühere Moorbad Ilona steht. Das teilt die St. Elisabeth-Stiftung auf Anfrage der SZ mit. Bevor das Konzept der Öffentlichkeit vorgestellt werde, wolle man aber zunächst die Stiftungfamilie Gnann informieren, so Christian Metz, Referent für Öffentlichkeitsarbeit der St. Elisabeth-Stiftung.

Im März 2016 hatte die Familie Gnann das ehemalige Moorsanatorium an die St. Elisabeth-Stiftung übergeben, die in Bad Buchau bislang mit der Werkstatt des Heggbacher Werkstattverbunds in der Schussenrieder Straße und dem angegliederten Werkstattladen auf dem Marktplatz vertreten ist. Diese sogenannte Einstiftung sei mit der Auflage verbunden, dass das 3000 Quadratmeter große Gebäude für einen sozialen Zweck genutzt werden soll, erläutert Pressesprecher Metz. Darüber habe sich in den vergangenen zwei Jahren eine Lenkungsgruppe umfassend Gedanken gemacht.

Währenddessen war das frühere Moorbad, das seit der Einstellung des Betriebs 2012 leer gestanden hatte, aufwendig saniert und insbesondere der Brandschutz auf den aktuellen Stand gebracht worden.

Die Fertigstellung des Nutzungskonzepts hatte die Stiftung zuletzt für April angekündigt. Bevor man damit in absehbarer Zeit an die Öffentlichkeit gehe, wolle man es nun aber erst noch der Stifterfamilie Gnann vorstellen, so Pressesprecher Metz.