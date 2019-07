Ständchen für den Ehrendirigenten

Der Musikverein und die Ehemaligenkapelle in Betzenweiler haben ihren Ehrendirigenten Jonny Fluhr zum 70. Geburtstag mit einem Ständchen überrascht. Am Samstag gesellten sich beide Kapellen in den Garten des Gasthofs Traube in Betzenweiler, wo Jonny Fluhr mit seinen Gästen feierte.

Es wurden gemeinsam der „Geburtstagsmarsch“ und die beliebte Polka „Wir Musikanten“ gespielt, und als Überraschung wurde dem Jubilar von den Aktiven auch noch sein Lieblingsstück „Der Florentiner Marsch“ und von den Ehemaligen das Stück „Freundschaftsklänge“ vorgetragen. Stephan Haase von der Aktiven- und Rolf Jäggle von der Ehemaligenkapelle würdigten die Verdienste des Ehrendirigenten. Auch Jonny Fluhrs Frau Loni galt der Dank für das Verständnis, das sie während seiner aktiven Zeit aufgebracht hat.

Nach dem Spiel bedankte sich das sichtlich gerührte Geburtstagskind und lud seine Musikkameraden zu einem gemütlichen Umtrunk ein.