Städteorchester konzertiert in Bad Buchau

Das Städteorchester Bad Saulgau - Riedlingen - Bad Buchau gibt am Sonntag, 21. Oktober, um 17 Uhr ein Sinfoniekonzert im großen Saal des Kurzentrums Bad Buchau. Unter der Leitung von Ladislaus Vischi erklingen die Sinfonie Nr, 4 in A-Dur mit dem Namen „italienische“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy sowie das Klavierkonzert Nr. 5 in Es-Dur von Ludwig van Beethoven. Solist ist der Konzertpianist Ralf Hohn, Leiter der Musikschule Bad Saulgau. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Bad Buchau (Telefon 07582/9336-0). Foto: Albert Drescher