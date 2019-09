Spurenlesen und Schätze suchen

Das Kinderfest im Badf Buchauer Federseemuseum hätte eine tolle Sache werden können, wenn Petrus kein Spielverderber gewesen wäre. Aber zumindest am Vormittag hatten die Kinder viel Spaß auf dem Freigelände, das zum Abenteuerspielplatz umfunktioniert wurde.

Schon kurz nach der Öffnung am Sonntagmorgen trafen die ersten Familien ein, deren Kinder voller Tatendrang ins Freigelände stürmten. Museum ist ja nicht unbedingt eine Sache für die jüngeren, aber wann schon kann man in einem Museum Windräder basteln, mit Wasserfarben Bilder malen, Schätze suchen und viel Interessantes entdecken. Am Stand der Unicef erhielten die Kinder Einblicke in die facettenreiche Kinderwelten weltweit und konnten dabei gleich noch Windräder basteln, Bilder mit Museumsmotiven malen oder einfach an den vielen Geschicklichkeitsspielen teilnehmen.

Die „Welt mit Kinderaugen betrachten“ war das Motto vom Team der Schwäbischen Zeitung. Hier konnte sich die jungen Besucher beim Kinderschminken in einen Tiger, Spidermann oder gar einen Schmetterling verwandeln lassen. Beim Gewinnspiel der SZ konnten zudem Tageseintrittkarten für das Legoland in Günzburg gewonnen werden. Einer der Höhepunkte war sicher die Steinzeit-Rally durch das Museumsfreigelände. An sechs Stationen erklärten Museumspädagogen allerlei interessantes rund um die Steinzeit. Verschiedene Felle erkennen, Düfte aus der Natur bestimmen oder gar Spurenlesen von wilden Tieren die schon in grauer Urzeit am Federsee zu finden waren.

Interessantes über die damaligen Jagdmethoden und deren Waffen konnten erfahren werden. Dazwischen einige Geschicklichkeitsspiele wie Wassertragen oder Ringe auf Geweihspitzen werfen sorgten für den richtigen Spaßfaktor. Die Schatzsuche im Aushub bei Ausgrabungen barg manche Überraschung für die angehenden Archäologen beim „Schlämmen“. Auch das Team der Unesco hatte einige spannende Aufgaben parat, und kam gut bei den Kindern an. Toll fanden das zwei Kinder aus Unlingen, die ihren Papa gleich mit einspannten, um am Schluss an eine Belohnung zu kommen.

Aber beim Kinderfest im Federseemuseum gab es keine Verlierer. Jeder Teilnehmer bekam am Schluss eine kleine Belohnung, hatte ein paar interessante Stunden erleben dürfen und dabei auch noch einiges gelernt. Der einsetzende Regen am Nachmittag beendete das Kinderfest leider etwas vorzeitiger als geplant, war aber aus Sicht der vielen Helfer trotzdem ein schöner Erfolg.