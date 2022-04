Sprachassistenten richtig nutzen lernen

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „gesundaltern@bw“ bietet die Seniorenakademie am Montag, 9.Mai, von 10 bis 11.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „ Wie können mich Sprachassistenten im Alter unterstützen?“ im Kompetenz-Centrum, Schussenriederstraße 6 in Bad Buchau an.

Die meisten Smartphonenutzer haben auf ihrem Gerät bereits einen Sprachassistenten installiert. Man muss nur wissen, wie man ihn nutzen kann und was man damit alles machen kann. Richtig eingesetzt können diese sprachgesteuerten digitalen Assistenten den Alltag enorm erleichtern und nebenbei auch für eine Menge Unterhaltung sorgen, hißt es in einer Ankündigung der Seniorenakademie. In dieser Veranstaltung zeigen Experten, wie man den vorhanden Sprachassistenten nutzen kann. Zur Veranstaltung sollte das eigene Smartphone mitgebracht werden.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts gesundaltern@bw und des DigitalPakt Alter statt und wird gefördert durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg und ist deshalb kostenlos.

Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist deshalb unter der Webseite https://t1p.de/l8s1 oder unter der Telefonnummer 07376 92 30 erforderlich.