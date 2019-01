Sportliche Übung bei der Feuerwehrjugend

Das Ausleuchten einer größeren Fläche stand auf dem Probenplan der Bad Buchauer Jugendfeuerwehr. Was sich hier nach viel Arbeit und Zeitaufwand anhörte, war für die angehenden Löschprofis aber Spaß pur. Mit den Lichtmasten von zwei Fahrzeugen war der „Einsatzbereich“ relativ schnell beleuchtet, zudem hatten das die Jugendleiter und einige Freiwillige aus den aktiven Reihen übernommen. Das Einzige, was die Mitglieder der Jugendfeuerwehr noch erledigen mussten, war es, ihre Schlitten am Ochsenbuckel hochzuziehen, um dann rasant hinabzufahren. So kann eine Probe, auch bei heftigem Schneetreiben, sogar mächtig Spaß machen. Über eine Stunde ging es lustig und sportlich bei der „Schlittenfahr-Übung“ zu und das war so ganz im Sinne der Teilnehmer. Hinterher sorgten die Jugendleiter noch mit einem heißen Kinderpunsch dafür, dass sich der Feuerwehrnachwuchs aufwärmen konnte. Foto: Klaus Weiss