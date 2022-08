Spielplatz stellt sich als ideale Festkulisse heraus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So ganz klar war der Vorstandschaft nicht, worauf sie sich da eingelassen hatte. Fest stand aber, dass das traditionelle Gemeindefest nach zweijähriger Unterbrechung eigentlich nur auf dem bereits 2020 neu gestalteten Buchauer Kolpingspielplatz stattfinden konnte. Und so wurde die schöne Anlage mit dem gewachsenen Baumbestand und den neuen Spielgeräten am letzten Augustsonntag - ganz ihrem Zweck nach - Ort der Begegnung und Unterhaltung.

Los ging es mit einem Gemeindegottesdienst unter dem Motto „Geh unter der Gnade“, den Prälat Oliver Lahl mit der katholischen Kirchengemeinde feierte. Organistin Elisabeth Münz und Querflötistin Claudia Grimm begleiteten die Feier musikalisch. Als „Mitgebsel“, um auch im Alltag heil zu bleiben, gab es vom Kolpingnachwuchs am Ende kleine Pflasterboxen mit auf den Weg. Und weil auch das Wetter mitspielte, blieben oder kamen viele Besucher zum Mittagstisch und ließen sich bei angenehmen Gesprächen auch das große Kuchenangebot nicht entgehen. Als Überraschung für die Kleinen gab es eine Hüpfburg, die für gute Laune sorgte. Am Abend waren sich alle einig: Für das schöne Fest hatte sich der logistische Aufwand in jedem Fall gelohnt.