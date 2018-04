Spielenachmittag mit Flüchtlingen

Der Ökumenische Freundeskreis Asyl lädt am Samstag, 28. April, zum Spiele- und Begegnungsnachmittag mit Geflüchteten ein. Der Nachmittag bietet bei Spiel und Spaß eine gute Gelegenheit zur Begegnung zwischen Flüchtlingen und Einheimischen und findet von 15 bis 17 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft in der Schussenrieder Straße 86 statt. Willkommen sind alle, die die Menschen kennen lernen möchten, die zu uns geflüchtet sind oder die an einer Mitarbeit im Freundeskreis Asyl interessiert sind. Ganz besonders werden zur Zeit Menschen gesucht, die den Flüchtlingen helfen können, ihre Deutsch-Kenntnisse zu vertiefen.

Nähere Informationen zur Flüchtlingsarbeit im Landkreis Biberach, besonders in Bad Buchau gibt es auf www.asyl-bc.de/initiativen/asyl-bad-buchau oder bei Pfarrer Markus Lutz.