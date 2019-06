Spiel und Spaß bei der Bachritter-Con

Mit Keulen, Ringen, Bällen, Diabolos und Reifen wird meisterlich gewirbelt, wenn beim Treffen von Jongleuren und Akrobaten von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juni, auf der Bachritterburg Kanzach „Alles fliegt, rollt und schwingt“. Jeder ist willkommen, ob Anfänger oder Profi, Neugieriger oder Vermittler, jeder der sein Herz dem Werfen, Fangen, Schwingen, Kreisen, Tricksen, Tanzen und Balancieren geschenkt hat. Für Kinder gibt es an allen Tagen neben Bällebad und Hüpfburg viele verschiedene Mitmach- und Bastelangebote. Da am Freitag, 14. Juni, der Internationale Badetag begangen wird, gibt es bei gutem Wetter eine Wasserschlachtarena. Um 19 Uhr beginnt eine LED-Tanzparty mit Live-Musik von „Flirting with Disaster“. Nach eigenen Angaben spielen sie Rainbow Folk, Rock, Reggae. Ein Wettbewerb der Papierflieger wird am Samstag ausgetragen. Ab 12 Uhr werden jeweils zwei A4-Blätter ausgegeben, denn nur dieses Papier ist zugelassen, ohne jegliche Hilfsmittel wie Kleber oder Klebestreifen. Um 14 Uhr findet der Wettbewerb vom Wehrgeschoss des Turms aus statt; die Preisverleihung ist am Abend in der Show. Bei dieser großen Show zeigen ab 20 Uhr in der Halle am Bahnhof Akrobaten und Jongleure ihre Künste – egal, ob mit Diabolos, Pois oder Jojos. Nach Anbruch der Dunkelheit kann der Firespace bei der Bachritterburg genossen werden. Die Burgschänke ist an allen Abenden geöffnet.