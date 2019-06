Spende kommt Tagesgästen zugute

Nach der erfolgreichen Theatersaison mit ausverkauften Terminen hat sich die Theatergruppe Oggelshausen wieder einmal von ihrer besten Seite gezeigt und eine Spende von 1000 Euro ins „Haus mit Herz“ gebracht.

Im Bad Buchauer „ Haus mit Herz“ empfingen die Pflegedienstleiterin Michaela Höfer und Michael Wissussek von „Bürger für Bürger“ die Abordnung der Oggelshausener Theatergruppe mit Tamara und Philipp Bartnik. Der Besuch der Abordnung war gerne gesehen, überbrachte diese doch einen Spendenscheck über 1000 Euro.

Die Theatergruppe Oggelshausen hat ja schon öfter soziale Einrichtungen mit Spenden nach einer Theatersaison unterstützt, und dieses Mal sollte die Spende wieder einem wohltätigen Zweck zugeführt werden. Die Spende soll, so Wissussek, nicht in den großen Haushaltstopf eingebracht werden, sondern direkt den Tagesgästen zugute kommen. Ob beim Festen wie beim Mai- oder Oktoberfest, bei denen die Senioren ja kostenlos verköstigt werden, ein Ausflug in der Region oder einfach einmal eine Einladung für alle zusammen in ein Eiscafé. So wie es wichtig sei, dass Vereine im Engagement erhalten blieben, sei es wichtig, dass den Menschen etwas mehr zurückgeben werde, die durch Pflege- und Hilfsbedarfbedarf etwas an Lebensqualität eingebüßt hätten, hielt Wissussek fest.