Spektakuläres Naturschauspiel: Rohrweihen füttern ihre Jungen im Flug

Nur noch wenige Tage kann man vom Aussichtsturm in Tiefenbach ein beeindruckendes Naturschauspiel beobachten: Rohrweihen füttern ihre Jungen – in der Luft! Diese seltene Greifvogelart hat am Federsee ihren wichtigsten Standort im Land.

Ein etwa bussardgroßer graubrauner Vogel nähert sich mit langsamen Flügelschlägen. Vom Aussichtsturm am Tiefenbacher Federseeufer kann man mit dem Fernglas erkennen, dass er in den Krallen eine Maus hält.

Plötzlich steigt aus dem nahe liegenden Busch ein dunkel gefärbter Jungvogel hoch, orientiert sich kurz, und als er unter dem Altvogel angelangt ist, lässt dieser die Maus fallen. Doch einen Moment zu früh – die Maus landet auf dem Boden. Sie fiel schneller als der Jungvogel reagieren konnte.

Nur wenn das Timing stimmt, kann der untere Vogel die Beute noch in der Luft auffangen Jost Einstein, NABU Federsee

„Die Futterübergabe in der Luft ist nicht nur eine fliegerische Leistung der Rohrweihen, die an Akrobatik grenzt. Sie erfordert außerdem eine exzellente Koordination der beiden Futterpartner. Nur wenn das Timing stimmt, kann der untere Vogel die Beute noch in der Luft auffangen“, berichtet Jost Einstein, der als Leiter des NABU-Naturschutzzentrums Federsee auch für die Kartierung der Vogelbestände am Federsee zuständig ist.

Ornithologische Raritäten am Federsee

Und der Rohrweihe gilt sein besonderes Augenmerk, ist sie doch eine der ornithologischen Raritäten am Federsee. „Mit jährlich zehn bis 15 Paaren brütet hier etwa die Hälfte des Gesamtbestandes dieses seltenen Greifvogels in Baden-Württemberg. Landesweit nisten nur 25 bis 30 Paare“, gibt der Naturschützer zu bedenken.

Das belege die herausragende Bedeutung, die das Federseemoor für die Erhaltung dieser seltenen Spezies inne habe. Die Rohrweihe gehört zu den seltensten Vogelarten im Land und trägt in der Roten Liste der gefährdeten Arten Baden-Württembergs den Status 2 (stark gefährdet).

Rohrweihen sind leicht zu erkennen: Die Männchen haben einen braun-grauen Körper mit schwarzen Flügelspitzen, die Weibchen und die Jungen sind dunkelbraun und tragen einen hellen Scheitel. Charakteristisch sind die „V-förmige“ Flügelhaltung und der langsame, etwas schaukelnde Flug, der sie gut von anderen Greifvögeln wie Milanen und Mäusebussarden unterscheidet.

Trockenlegung und Freizeitnutzung sind Faktoren für Bestandsrückgang

Rohrweihen sind Bodenbrüter, die auf größere ungestörte Schilfflächen angewiesen sind, wie es sie im Ländle nur an wenigen Stellen gibt. Die Trockenlegung von Feuchtgebieten und Störungen durch Freizeitnutzung an Gewässern sind wesentliche Faktoren für den Bestandsrückgang.

„Nach der etwa einen Monat dauernden Brutzeit hat zunächst das Männchen sein Weibchen und die Jungen mit Futter versorgt. Inzwischen sind die Jungen etwa sechs Wochen alt und unternehmen ihre ersten, noch unsicheren Erkundungsflüge rund ums Nest. Häufig sieht man sie jetzt auf Weidenbüschen sitzen“, verrät der Ornithologe.

Gerade lernen sie die Futterübergabe aus der Luft – ein ergreifendes Naturschauspiel mit Versuch und Irrtum, das sich laut Einstein noch bis Anfang August beobachten lässt, am besten mit dem Fernglas vom Aussichtsturm am Ortsrand von Tiefenbach aus.

