Spannung und Spannungen in der Männer-WG

Mit dem Stück „Ein seltsames Paar“ wählt die Theatergruppe Oggelshausen einen Komödien-Klassiker, der bereits vor mehr als 50 Jahren am Broadway große Erfolge feierte. Aufgeführt wird er ab 3. März im Dorfgemeinschaftshaus – und natürlich auf Schwäbisch.

Der Autor Neil Simon, der 2017 seinen 90. Geburtstag feiern durfte, stammt aus dem jüdischen Viertel in Brooklyn und lebt auch heute noch in New York. Er begann schon früh, Drehbücher und Sketche für Bühnenshows zu schreiben. Seit seinem ersten Theatererfolg 1961 verfasste er zahlreiche Gesellschaftskomödien, die später in Starbesetzungen verfilmt wurden. „Ein seltsames Paar“ kam 1965 unter der Regie von Mike Nichols erstmals in New York auf die Bühne. Nachdem schon die Bühnenfassung des Stücks auf große Begeisterung stieß, gelangte die Komödie spätestens durch die Verfilmung mit Walter Matthau und Jack Lemmon endgültig zum Weltruhm. Auf dem Spielfilm basierend ist unter dem Titel „Männerwirtschaft“ (Originaltitel: „The Odd Couple“) eine US-amerikanischen Fernsehserie entstanden, wovon zwischen 1970 und 1975 auch 111 Folgen im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurden

Kurz zum Stück: Ein „Traumpaar“ im eigentlichen Sinne sind sie nicht, die beiden: Oscar und Felix. Was mit einer wöchentlichen, unterhaltsamen Männer-Pokerrunde anfing, mit Spiel, Spaß und Spannung, mündet plötzlich in einer Wohngemeinschaft zweier Männer, deren Charaktere unterschiedlicher nicht sein könnten. Was dem einen ein Graus, ist dem anderen ein Vergnügen und was dem einen niemals in den Sinn käme, ist dem anderen ein absolutes Muss. Die aus der Not geborene Männer-WG entwickelt sich bald zum eheähnlichen Haushalt – mit dem einzigen Unterschied, dass das ewig wischende und putzende Heimchen am Herd eben keine Frau ist, sondern ein Mann. Da sind chaotische Zustände programmiert und aus Spiel und Spaß wird Ernst und aus Spannung eher Spannungen.

Doch dieser Zustand endet trotz allem nicht wie befürchtet in einer Tragödie, sondern Dank Neil Simon, der als einer der besten Komödienschreiber des 20. Jahrhunderts gilt, in einem höchst-vergnüglichen Theaterspektakel mit hohem Unterhaltungswert, verspricht die Theatergruppe Oggelshausen.

Die Aufführungen im Dorfgemeinschaftshaus: Samstag, 3. März, 14 und 19.30 Uhr; Samstag, 10. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 11. März, 18 Uhr; Freitag, 16. März, 19.30 Uhr; Samstag, 17. März, 19.30 Uhr; Freitag, 23. März, 19.30 Uhr; Samstag, 24. März, 19.30 Uhr; Palmsonntag, 25. März, 18 Uhr; Ostersonntag, 1. April, 19.30 Uhr. Einlass ist immer eine Stunde vor Beginn.

Der Eintritt kostet für die Abendvorstellungen 7 Euro und für die Nachmittagsvorstellung (ohne Vorverkauf) 5 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf am Freitag, 16. Februar, von 18 bis 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus bei der Kirche, telefonisch von 18.30 bis 19 Uhr unter 0157/77560785 oder 0176/24289778 oder ab Montag, 19. Februar, bei der Federseebank Oggelshausen, Telefon 07582/9333420.

Die Personen: Oscar Maurer, glücklich geschieden (Martin Moll); Felix Müller, Pokerfreund und frisch getrennt (Daniel Zell); Siggi Schmidt, Pokerfreund (Johannes Schmid); Winni Lämmle, Pokerfreund (Harald Abele); Max Gruber, Pokerfreund und Polizist (Arthur Zell); Rolf Seehofer, Pokerfreund und Steuerberater (Sven Scherzinger); Sandy Taube, Nachbarin von Oscar (Marion Merk); Caroline Taube, Schwester von Sandy (Verena Diesch); Regie: Uschi und Martin Moll; Souffleuse: Tamara Diesch; Maske: Carmen Baur und Michaela Auchter; Kostüme:Heidi Hecht; Bühnenbau: Christoph Moll und Sven Scherzinger.

Weitere Informationen und einen Saalplan gibt es unter

www.theater-oggelshausen.de