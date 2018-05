Spaß am Knobeln, Grübeln und Rechnen

Das Progymnasium Bad Buchau hat mit Paul Menz und Laura Aschenmacher die Preisträger des bundesweiten Känguru-Mathematikwettbewerbs geehrt. Am diesjährigen Känguru-Mathematikwettbewerb nahmen 81 Schüler des Gymnasiums teil.

Laura Aschemacher aus der Klasse 7a erzielte einen dritten Preis. Paul Menz aus der Klasse 6b konnte mit 23 von 24 richtig gelösten Aufgaben sogar einen hervorragenden ersten Preis erreichen. Damit ist er unter dem besten einen Prozent in seiner Altersklasse deutschlandweit. Außerdem konnte er den größten Kängurusprung an der Schule zurücklegen, das heißt, dass er die meisten Aufgaben am Stück richtig gelöst hat.

Der Känguru-Wettbewerb ist ein internationaler Multiple-Choice-Wettbewerb mit vielfältigen Aufgaben zum Knobeln, zum Grübeln, zum Rechnen und zum Schätzen. Das Besondere daran ist, dass er von Millionen von Schülern in mehr als 50 Ländern der Erde am selben Tag bearbeitet wird. Deutschlandweit gab es in diesem Jahr über 900 000 Teilnehmer von der dritten bis zur 13. Klassenstufe. Der Känguru-Wettbewerb gilt als teilnehmerstärkster Schülerwettbewerb überhaupt.