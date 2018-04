Sonntag ist Thementag „Altsteinzeit“

Das Federseemuseum bietet für diese Saison eine neue Veranstaltungsreihe an. Dabei steht am „Thementag“ an ausgewählten Sonntagen ein Aspekt aus der Dauerausstellung im Fokus. Das „Spotlight“ richtet sich auf einzigartige Originalfunde und faszinierende Details zu 15 000 Jahre Leben am Federsee an Ort und Stelle.

Am Sonntag, 22. April, wird die Altsteinzeit von 12 bis 17 Uhr in den Fokus gerückt. Interessant aufbereitet und anschaulich vermittelt erhalten Besucher fachkundige Informationen aus dem Leben der frühen Siedler. Dazu zählt auch ein besonderer Einblick in die Zeit der eiszeitlichen Rentierjäger, jener Teil der neuen Dauerausstellung, der Besuchern als Beginn ihres Rundganges empfohlen wird.

Faszinierende Funde belegen, dass sie bereits vor 15 000 Jahren an der nahe gelegenen Schussenquelle ihre Zelte aufschlugen um zu jagen.

Die Fortsetzung dieser Programmreihe ist auf www.federseemuseum.de und in der Tagespresse zu sehen.