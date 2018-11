Songs und Texte gehen unter die Haut

Bereits zum dritten Mal veranstalten die New Voices aus Betzenweiler unter der Chorleitung von Daniela Heinrich ihr Live-Lyrix-Konzert im Dorfgemeinschaftshaus Betzenweiler.

Wieder mit dabei ist Schauspieler Abel Messaoudi aus Dortmund, der die ausschließlich in Englisch gesungen Popsongs einfühlsam ins Deutsche übersetzt. Die Texte gingen unter die Haut, versprechen die Chormitglieder. Dies mache dieses Hautnahkonzert auch so besonders. Weil bei dem Konzert komplett auf Technik verzichtet werde, entstehe in dem 110 Sitzplätze fassenden Konzertsaal eine besondere, fast schon heimelige Atmosphäre. Die 26 jungen Sängerinnen und Sänger wollen eine Vorstellung der Extraklasse bieten. Neben Chorversionen stehen auch Ensembles und Soli auf dem Programm. Begleitet werden die Sänger zudem am Klavier von Michael Kniele, der sich als Chorleiter und Pianist in Oberschwaben bereits einen Namen gemacht hat. Für Getränke und Snacks ist gesorgt.