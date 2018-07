Sommerfest mit Turnier und Tanz

Die Turniersaison geht zu Ende – für den Tennisclub Bad Buchau ist es nun an der Zeit, zu feiern: Am Samstag, 28. Juli, ab 15 Uhr veranstaltet der Tennisclub sein Sommerfest. Das Fest beginnt sportlich-spielerisch mit dem bei Jung und Alt beliebten Bendeles-Turnier. Kaffee und eine reichhaltige Kuchenauswahl sollen den Nachmittag versüßen, Kulinarisches steht dann am Abend gegen 19 Uhr auf dem Plan. Mit Rock, Pop, Disco, Salsa, Walzer oder Deep House heißt es dann später am Abend: Tanzen statt Tennis.