Sommerabend am Federseee

Jetzt ist das Federseemoor ein Eldorado für Schmetterlinge und andere Blütenbesucher – und ein Sommerabend am See ein stimmungsvolles Erlebnis. Daher bietet das Nabu-Naturschutzzentrum Federsee am Samstag, 6. Juli, eine Themenführung an. Start ist um 19.30 Uhr am Nabu-Zentrum in Bad Buchau. Die Führung dauert zwei Stunden und führt zunächst durch die artenreichen Streuwiesen und anschließend durch den Schilfgürtel bis zur Besucherplattform im See. Für Nabu-Mitglieder gibt es Ermäßigung, Einwohner der Federseegemeinden haben freien Eintritt.