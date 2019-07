„Sommer, Luft und Liebe“ im Goldenen Saal

Mit A-capella-Gesang und Klaviermusik soll der Goldene Saal in Bad Buchau am Sonntag, 21. Juli, in Schwingungen versetzt werden. Das Ensemble Capella Vocalis führt ab 19 Uhr unter dem Motto „Sommer, Luft und Liebe“ eine Vielfalt von Kompositionen, von Hans Leo Haßler bis Stevie Wonder, von Madrigal bis Jazz-Song auf.

Die vier- bis achtstimmigen Stücke besingen sowohl die Leichtigkeit als auch die Hitze des Sommers, die Liebe und Freundschaft entstehen und vergehen lässt. Es soll heiter-ausgelassen bis ekstatisch werden, so der Veranstalter, zuweilen aber auch melancholisch-schmerzhaft zugehen. Diese Stimmungen werden von Martina Wolf am Flügel aufgegriffen und in Saitenklänge übersetzt mit Werken unter anderem von Isaac Albeniz und George Gershwin.

Capella Vocalis – das sind acht Sängerinnen und Sänger aus dem oberschwäbischen Raum unter der musikalischen Leitung von Hermann Bromenne aus Ebersbach, die das Singen zu ihrer Leidenschaft gemacht haben. Seit mehr als zehn Jahren treten sie mit ihrem gepflegten Ensembleklang in Veranstaltungsräumen und Kirchen auf.

Die Bad Buchauer Pianistin Martina Wolf studierte Klavier an der Hochschule für Musik in Stuttgart und erweiterte ihre Ausbildung durch ein künstlerisches Aufbaustudium, das sie 2002 abschloss. Sie war Preisträgerin bei „Jugend musiziert“ und wurde beim Bruno-Frey-Musikpreis und beim Stuttgarter Musikpreis für Klavierpädagogik ausgezeichnet. Martina Wolf arbeitet an Jugendmusikschulen als hauptamtliche Lehrkraft im Fach Klavier. Regelmäßig tritt sie bei Konzerten auf.