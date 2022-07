Sommer auf der Bachritterburg

Ein Familiennachmittag, eine Musikveranstaltung und ein Färberkurs sind im Juli auf der Kanzacher Bachritterburg geplant. Am Donnerstagnachmittag, 24. Juli, findet der nächste Familiennachmittag statt. Das Thema diesmal sind Spiele im Mittelalter. Die Besucherinnen und Besucher können so in die Spielkultur dieser längts vergangenen Zeit eintauchen und das ein oder andere Spiel selbst auszuprobieren.

Am Samstag, 30. Juli, geht es weiter mit einer Musikveranstaltung. Denn “A True Romance” ist zu Besuch in Kanzach und wird für musikalische Unterhaltung vor mittelalterlicher Kulisse sorgen. Direkt am nächsten Tag steht dann auch schon wieder eine Veranstaltung an. Am Sonntag wird ein Färbekurs stattfinden, organisiert von der Mittelalter-Färberei Kral. Für diese Veranstaltung ist dringend eine Voranmeldung nötig. Alle Infos dazu gibt es auf der Homepage der Bachritterburg unter www.bachritterburg.de. Dort ist auch ein Übersicht über alle anstehenden Termine und Veranstaltungen unter dem Reiter „Veranstaltungen“ zu finden.