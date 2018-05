„Soirée musicale“ – ein abendliches Hörvergnügen

Viele Besucher sind am Sonntagabend in den Goldenen Saal Bad Buchaus geströmt, um mit Verena Stei (Cello) und Martina Wolf (Klavier) als „soiree musicale“ einen Abend voll Melodienfreundlichkeit und überragender Virtuosität zu genießen. Mit Jubel dankten sie für einen Hörgenuss der Extraklasse.

Als Opus 3 schrieb Frederic Chopin 1829 seine „Introduction et Polonaise brillante“. Bereits mit diesem Programmpunkt ahnten viele Freunde der Kammermusik, dass melodische Elemente und höchste Virtuosität aufleuchten werden. Dem Titel entsprechend nutzten Verena Stei (Cello) und Martina Wolf am Klavier die Introduktion als Ouverture zu einem beschwingten und inhaltlich wie auch interpretatorisch anspruchsvollen Abend. In der anschließenden Polonaise brillierte die Pianistin mit herrlich leuchtenden Läufen über viele Oktaven hinweg als Gegenpol zu warmen, doch nicht weniger beschwingten Phasen im Spiel der Cellistin. Ein begeisternder Beginn der „soirée musicale“ als bezauberndem abendlichem Hörgenuss wie in den Pariser Salons des 19. Jahrhunderts.

Ganz anders „Louange a l’Éternité de Jesus“ von Olivier Messien. Das Werk beginnt mit beeindruckend ernsten Themen. Die Cellistin nutzt die gesamte Bogenlänge ihres Instruments, um die möglicherweise Unendlichkeit der Kriegsgefangenschaft zu hinterfragen, in der im Jahr 1941 dieses erschütternde Werk in Görlitz entstanden ist. Den Vorgaben des Cellos folgte die Pianistin mit zurückhaltend eingebrachten Akkorden, welche die Trostlosigkeit der Lage noch mehr unterstrichen. Dennoch gab es immer wieder Zeichen der Hoffnung, an die man sich trotz recht enger Tonführung klammern konnte. Bedrückend die fast geflüsterten Pianissimo-Passagen beider Künstlerinnen.

Ein halbes Jahrhundert zuvor erfreute Gabriel Fauré die Besucher der Pariser Cafés und Salons mit melodisch heiter anregenden Melodien voll Freude am Dasein. Seine „Sicilienne“ , im Original für Cello und Klavier vorgestellt, ist weithin bekannt, gefällig durch ihre gut ins Ohr gehende Melodik des Cello mit charmanten Ziselierungen der Pianistin. Sein „Papillon“ sollte ursprünglich den Flug einer Libelle nachzeichnen, was dem Schwirren des Cello auch augenscheinlich nahe käme, doch aus der Libelle wurde ein Schmetterling, der mit weichen Flugbewegungen von Blüte zu Blüte eilt. Hier begeisterte Stei mit einer für eine Cellistin erstaunlichen Virtuosität, während sich die Pianistin feinfühlig als bewährte Mitgestalterin ins Geschehen einbrachte.

„Verströmende Innigkeit“

1913 schrieb Nadia Boulanger als Professorin am Pariser Konservatorium die vorgestellten „Trois Pièces“ für Cello und Klavier. Verena Stei bezeichnete in ihrer Moderation diese drei Stücke als „weithin unbekanntes Kleinod voll verströmender Innigkeit.“ Leichtfüßig dahingleitende Passagen des Klaviers schwebten beim „Modere“ über melodisch dezenten Phasen des Cello. Der zweite Satz ist geprägt von optimistischer Klangfülle, bei der sich beide Interpretinnen als bestens aufeinander eingespieltes Duo vortrefflich ergänzten. Voll Leben und engagiertem Rhythmus der Beschluss mit klangintensiven Sequenzen und durchdachter Korrespondenz auch mit gezupfen Pizzicatos im Cello. Gelebte Leidenschaft und zarte, empfindsame Klangelelemente vereinten sich zu einer meisterhaften Interpretation, mit viel Beifall gewürdigt.

Aus dem Jahr 1948 stammt eine Sonate als ausgesprochen vielseitiges Werk von Francis Poulenc für Cello und Klavier. Es beginnt als Allegro in marschähnlichem Tempo mit klaren Akkorden und dennoch Raum für melodiöse Phasen. Auf das akzentbetonte Musizieren beider Instrumente folgte eine als „Très calme“ bezeichnete Cavatine. Sie drückte Melodienfreundlichkeit und Ruhe aus, mit empfindsamem Einfühlungsvermögen inszeniert. Martina Wolf ließ ihre Hände über die Tastatur schweben, Verena Stei verfeinerte ihre Tonkunst bis zu kaum mehr hörbaren Flageolettönen. Voll Temperament und Daseinsfreude danach eine „Ballabile“, bei der durch den oftmaligen Wechsel zwischen linearen Phasen und kurz angerissenen Perioden extrem variierende Anforderungen an die Cellistin gestellt wurden. Die in sich stimmige Interpretation von akkordlichen und virtuosen Themen zeigte aufs Neue auch Wolfs Meisterschaft am Flügel. Nach einem breiten Largo wechselte das Finale zu einem tänzerischen Presto. Es versprühte französischen Charme in all seinen leichtfüßigen Facetten, zu einer „soirée musicale“ wunderbar passend.

Der langanhaltende Beifall des begeisterten Publikums wurde als Zugabe mit dem Stolz des „Schwans“ aus dem „Karneval der Tiere“ voll melodischer Liebenswürdigkeit beantwortet. Sie galt nicht nur Gästen, die extra aus Basel nach Bad Buchau angereist kamen, um dieses Konzert als Hörgenuss einer wundervoll aufeinander eingespielten instrumentalen Partnerschaft zu erleben.