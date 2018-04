Unter dem Titel „soirée musicale“ präsentieren die Pianistin Martina Wolf und die Cellistin Verena Stei am Sonntag, 6. Mai, ab 19 Uhr im Goldenen Saal der Schlossklinik Bad Buchau französische Kammermusik aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Eröffnet wird das Konzert mit „Introduction et Polonaise brillante“ von Frédéric Chopin, die das Flair der Pariser Salons des 19. Jahrhunderts lebendig werden lässt. Als „Ausreißer“ aus der ansonsten chronologischen Reihenfolge erklingt im Kontrast dazu als zweites Stück von Olivier Messien aus dem „Quatuor pour la fin du temps“ („Quartett für das Ende der Zeit“) der für Cello und Klavier komponierte fünfte Teil „Louange à l’Éternité de Jésus“ („Lobpreis auf die Ewigkeit Jesu“). Messien hat das eindrückliche Werk 1941 in deutscher Kriegsgefangenschaft in Görlitz geschrieben. Als Kompositionsprofessor am Pariser Konservatorium prägt Gabriel Fauré die französische Tonkunst. Bei der 1893 komponierten, sehr berühmten „Sicilienne“ handelt es sich um „Gelegenheitsmusik“, ebenso bei dem hochvirtuosen „Papillon“ („Schmetterling“). Die „Trois Pièces“ („Drei Stücke“) von Nadia Boulanger, Faurè-Schülerin und später ebenfalls Professorin am Pariser Konservatorium, stammen von 1913 und gelten als Kleinode des französischen Impressionismus. Das Duo – beide Musikhochschul-Absolventinnen und mehrfach mit Preisen ausgezeichnet – beschließt sein Programm mit der 1948 komponierten „Sonate pour violoncelle et piano“ von Francis Poulenc, einem eindrucksvollen Werk, in dem sich Romantik, Neoklassizismus und Moderne die Hand reichen.

Karten sind erhältlich bei der Tourist-Information Bad Buchau, Marktplatz 6, Telefon 07582/ 93360 oder an der Abendkasse. Der Eintritt beträgt 10 Euro, mit Gästekarte 9 Euro. Einklappen Ausklappen