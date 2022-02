So rüsten sich die Bad Buchauer Moorochsen für ihre Online-Fasnet

Bereits im zweiten Jahr der Corona-Pandemie kann die gewohnte und geliebte Fasnet der Bad Buchauer Moorochsenzunft auf der Gass und in der Halle nicht stattfinden. Aber die fünfte Jahreszeit wird nicht ganz und komplett ausfallen und „a bissle Fasnet“ wird es spontan und ohne Publikum sicherlich geben, sichert Zunftmeister Uwe Vogelgesang zu. Doch wie dies genau aussehen wird, hänge von der Pandemielage und den Ende Februar geltenden Vorschriften ab. Doch die Vorbereitungen für die Online-Fasnet haben begonnen.

Zunft dreht Filme

Verbunden mit dem heimatlichen Brauchtum setzt die Moorochsenzunft auch an dieser Fasnet wieder Impulse und möchte das immaterielle Kulturerbe in Form einer Online-Fasnet in die Wohnzimmer ihrer Mitglieder, Freunde und Gönner bringen. Aber noch ist es nicht ganz so weit. Aktuell ist das Filmteam der Zunft zusammen mit der Brauchtumsgruppe und Mitgliedern des Zunftrates dabei, unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften Filme zu drehen.

Bis 18. Februar mitmachen

Aber auch selbst gedrehte Videos von Aktionen der Mitglieder seien selbstverständlich wieder dringend gefragt, so der Aufruf der Zunft. Diese sollten aber bis spätestens 18. Februar bei den Verantwortlichen eingehen.

Vater Federsee eröffnet die Fasnet

Die genauen Veröffentlichungstermine der Online-Fasnet 2022 sollen noch rechtzeitig auf www.moorochs.de bekannt gegeben werden, kündigt die Zunft an. Gestartet wird wieder mit der Abholung des Vater Federsee am 23. Februar, dem Vorabend des Glompigen Donnerstags.