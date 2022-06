Bad Buchauer Adelindisfest steht am Wochenende an

Schwarz-gelbe Fahnen und Wimpel mit den Ortswappen des Federseegebiets schmücken die Straßenzüge, der Festplatz am Feuerwehrgerätehaus ist planiert, das Zelt seit Mittwochabend aufgebaut und die Umzugsteilnehmer stehen praktisch in den Startlöchern: Bad Buchau ist bereit für das Adelindis-Heimat- und Kinderfest vom 24. bis 26. Juni. So läuft das Festwochenende ab.

Freitag: Musikalischer Auftakt

Musikalischer Auftakt ist am Freitagabend, 24. Juni, 18 Uhr, mit der Stadtkapelle Bad Buchau und der Musikkapelle Dürmentingen auf dem Buchauer Marktplatz. Die Bad Buchauer Vereinigungen bewirten. Traditionell treffen sich am ersten Festabend auch die Jahrgänger aus Bad Buchau und Kappel.

Samstag: Open-Air-Konzert mit den „Members“

Am Samstag, 25. Juni, tragen zunächst die Schülerinnen und Schüler der Bad Buchauer Schulen ab 13 Uhr das Adlerschießen auf dem Bittelwiesengelände aus. Nachmittags wird bei Kaffee und Kuchen auf dem Festplatz weitergefeiert, der in diesem Jahr erstmals am Feuerwehrgerätehaus eingerichtet wurde. Das bekannte Buchauer Duo „Die Trollys“ mit Maggi und Charly Braig wollen dabei für Unterhaltung sorgen. An die kleinsten Festbesucher hat die Narrenzunft Feuerhexen Bad Buchau gedacht, die Kinderbelustigung anbietet.

Ab 20 Uhr soll es dann richtig rundgehen, wenn die Band „Members“ die Bühne im Feuerwehrgerätehaus betritt. Die Bayern machen, so ist auf ihrer Homepage zu lesen, seit 50 Jahren „generationsübergreifend“ Party- und Unterhaltungsmusik und wurden dafür schon mehrfach mit dem Fachmedienpreis als beste Stimmungs- und Partyband Deutschlands ausgezeichnet. Mit volkstümlichen Schlagern, Party- und Stimmungssongs, dazu Hits der 60er-, 70er-, 80er- und 90er-Jahren sowie Aktuellem aus den Dancefloor-Charts sind sie nicht nur in ganz Deutschland unterwegs, sondern auch in Österreich, der Schweiz, Niederlande, Italien und Frankreich. Und nicht nur auf der Wiesn in München, sondern auch beim Oktoberfest in Südkorea standen die „Members“ schon auf der Bühne. Auf ihrer Internetseite versprechen die Musiker besondere Sound- und Lichtshow-Effekte und verschiedene Showeinlagen.

Sonntag: Der Höhepunkt des Heimatfests

Mit dem Familien-Gottesdienst beginnt der Festsonntag, 26. Juni, um 9.30 Uhr in der Stiftskirche. Anschließend, ab zirka 11 Uhr, folgt der Höhepunkt des Adelindisfests: der historische Festumzug von der Stiftskirche zum Feuerwehrgerätehaus. 49 Gruppen – Bürgerinnen und Bürger der Stadt genauso wie Schüler und Kindergartenkinder aus Bad Buchau und den Federseegemeinden – bieten einen bunten Bilderbogen zur Stadtgeschichte. Begleitet werden sie von den Musikvereinen aus Oggelshausen, Dürnau, Marbach und Betzenweiler, den Fanfarenzügen Aulendorf und Unlingen sowie natürlich der Stadtkapelle Bad Buchau. Der genaue Abfolgeplan zum Festzug liegt in den Buchauer Geschäften und im Rathaus aus und kann auch auf der städtischen Homepage (www.bad-buchau.de) abgerufen werden. Der weitere Festsonntag verläuft in geselliger Runde am Feuerwehrgerätehaus mit Frühschoppen, Mittagessen und gemütlichem Ausklang.

Das müssen Autofahrer beachten

Am Adelindisfest-Sonntag kommt es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehrt: Die Oggelshauser Straße, die Karl- und Hofgartenstraße und die Badgasse sind von 8 bis 13 Uhr voll gesperrt, da sie als Aufstellungsplatz der Festgruppen dienen. Die Anwohner haben in dieser Zeit keine Möglichkeit, diese Straßen zu nutzen oder dort zu parken. Auch die Zufahrt zur Stiftskirche wird an diesem Morgen gesperrt sein. Parkmöglichkeiten gibt es im ganzen Stadtgebiet, am Federseemuseum, Moorheilbad und dem Kurzentrum.