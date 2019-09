So kommt die Post in die 5900 Haushalte in Bad Buchau

Wenn morgens um kurz nach 7 Uhr das erste Fahrzeug mit Fracht eintrifft, beginnt ein Arbeitstag im Zustellstützpunkt Bad Buchau. 5900 Haushalte werden von hier aus täglich bedient

Als erstes werden die Pakete angeliefert. Ein Lastwagen bringt sie von Günzburg nach Bad Buchau. Später um 8 Uhr werden dann die Briefe gebracht, diese kommen von einer Postniederlassung in Ravensburg. In mehreren Rollcontainern befinden sich gelbe Boxen mit Nummern und der Postleitzahl Bad Buchaus. Die Nummern stehen für die Bezirke, in der die Zusteller austeilen. Die Briefe kommen teilweise schon vorsortiert, also nach Gangfolge. Das heißt, der Postbote kann die Briefe in der Reihenfolge, in der sie sich in der Box befinden, einwerfen.

Das war nicht immer so, erzählt der ehemalige Briefträger Josef Köhler. Zu seiner Zeit, also in den 1970er- und 1980er-Jahren, wurden die Sendungen komplett unsortiert angeliefert und erst einmal auf die Bezirke aufgeteilt. Anschließend musste jeder Briefträger seine Post selbst sortieren. „Wenn ich einen Brief falsch einsortiert habe, musste ich nochmal umdrehen und hab dementsprechend länger gebraucht“, erinnert sich der Ruheständler, der über 20 Jahre bei der Post in Buchau angestellt war.

Auf den ersten Blick sieht alles chaotisch aus, aber bei genauerem Hinsehen erkennt man ein ausgeklügeltes System. Die kleinformatigen Briefe sind bereits startklar in den Boxen, die größeren werden von Hand einsortiert. In der Mitte des Raums steht ein großes Regal, in das nach und nach alle Päckchen gelegt werden, die nicht maschinell sortiert werden können.

Die zwölf Vollzeitkräfte, unterstützt von sechs Teilzeitkräften (darunter drei Studenten, die sich etwas dazuverdienen wollen), teilen die Post nicht nur in Bad Buchau aus. Auch in den Verteilbezirken Uttenweiler, Kanzach, Oggelshausen, Seekirch und auf dem Bussen sind sie unterwegs. Der Stützpunkt Bad Buchau hat elf Bezirke. Aber das seien im Vergleich mit den 30 Bezirken in Riedlingen noch wenige, erklärt Anton Geiger. Er ist der Teamleiter und so auch für das Organisatorische zuständig.

Alles in klassischem Gelb

Auf dem Hof stehen elf Postwagen in klassischem Gelb und die Mitarbeiter beladen jeweils ihren Wagen mit den Paketen. Die Pakete liegen auf Rollwagen und müssen ebenfalls nach Gangfolge im Auto verladen werden. Diese Reihenfolge ist wichtig, denn sonst müssten die Postmitarbeiter jedes Mal den ganzen Laderaum durchsuchen, um ein Paket ausliefern zu können. Früher gab es auch Fahrräder, allerdings werden diese heute nicht mehr benutzt. Elektrofahrzeuge hat der Zustellstützpunkt nicht, dies soll sich aber noch ändern.

Wenn alles eingeladen ist, geht es los. Nach und nach rollen die Autos vom Hof und machen sich auf den Weg, so schnell wie möglich die Post zu verteilen. Denn wenn der Wagen gegen 17 Uhr leer ist, können die Postboten Feierabend machen.

Die Arbeit ist nicht immer einfach. Im Winter wird es schnell mal kalt, denn man verbringt viel Zeit draußen. Aber das ist nicht alles. „Hunde sind die schlimmsten Feinde aller Postboten“, erklärt Susanne Rauscher, die stellvertretende Teamleiterin, und bestätigt somit ein gängiges Klischee.

Die Post in Bad Buchau hat schon den ein oder anderen Umzug hinter sich. Seit 1923 konnten die Buchauer Bürger ihre Post in der Schussenrieder Straße abgeben. Von dort konnte das Postgut, das damals noch am ehemaligen Bahnhof ankam, gleich weiterverteilt werden. Als das Buchauer Postamt in seiner bisherigen Form Geschichte war, wurde im Juni 1999 die Poststelle von der Familie Müller übernommen, die zusätzlich noch ein Schreibwarengeschäft in diesem Gebäude unterbrachte. 17 Jahre lang führte Familie Müller das Geschäft, bis die Postagentur 2016 auf den Marktplatz zog. In der Postagentur von Klaus Frankenhauser können die Buchauer nun ihre Päckchen und Briefe abgeben, ihre Schließfächer nutzen und sonstigen Postangelegenheiten erledigen.

Momentan werden pro Tag zwischen 800 und 1000 Pakete ausgeteilt, in der Weihnachtszeit sind es oft über 1000 und bis zu 1500. „Dann kann es schon mal sein, dass man nachladen muss, wenn nicht alles in den Wagen passt“, erzählt Susanne Rauscher. Aber es gibt auch eine ganze Menge an Briefe, die an die 5900 Haushalte verteilt werden müssen. Meistens sind es ungefähr 4000 bis 6000 Sendungen pro Tag.

Und was machen die Postboten, wenn niemand an die Tür geht um ein Paket anzunehmen? Dann werden die Pakete wieder mitgenommen und nach der Tour bei der Postfiliale Frankenhauser auf dem Buchauer Marktplatz abgegeben oder in die Bad Buchauer Packtstation gebracht. Dort können sie dann von den Empfängern selber abgeholt werden, die über eine Benachrichtigungskarte informiert werden. Die Kunden können selbst wählen, wo sie ihre Post abholen wollen. Wenn man möchte, kann man sich eine Benachrichtigung auf das Smartphone schicken lassen, sobald man seine Päckchen abholen kann. Am Zustellstützpunkt selbst ist dies nicht möglich. Wenn der Empfänger allerdings umgezogen und einen Nachsendeauftrag erteilt hat, schickt ihm die Post Pakete und Briefe hinterher.

Die Post als Problemlöser

Dieser Aufwand, dass jeder zuverlässig zu seinen Briefen kommt, erkläre auch, warum die Briefmarke bei der Post mittlerweile 80 Cent kostet, so Teamleiter Geiger. Aber auch falsch angekommene Briefe und Pakete anderer Dienstleister und Zustelldienste landen immer wieder bei den Postmitarbeitern vom Zustellstützpunkt. „Hier helfen wir gerne auch mal aus, wenn die Leute nicht mehr weiterwissen und keinen passenden Ansprechpartner finden“, sagt Geiger, der es auch schön findet, dass sich in solchen Fällen in den Köpfen seiner Kunden eben häufig immer noch die Post als Problemlöser wiederfindet.